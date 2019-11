EM DEZEMBRO, NOVO HORÁRIO DO COMÉRCIO VAI AJUDAR CLIENTES E LOJISTAS

18/11/19 - 13:43:04

Programado para modificar o horário de atendimento ao público a partir de 1º de dezembro até o ultimo dia do ano, 31, lojistas e clientes do “comércio de rua”, sejam na capital ou interior do Estado, devem ser beneficiados diretamente com a medida, mediante acordo coletivo de trabalho firmado anteriormente entre as categorias de patrões e empregados.

O horário será ampliado de 1º de dezembro das 8 às 21h, e do dia 16 ao dia 31, das 8às 22h, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro – vésperas de Natal e Ano Novo – que funcionará das 8 às 17h.

Conforme crê o presidente da FCDL/Sergipe, Edivaldo Cunha, a principal modificação se dá no comércio do Centro da capital, Siqueira Campos, 13 de julho, mas também é seguido em grande parte pelos estabelecimentos comerciais do interior do Estado, “respeitando-se as peculiaridades de cada município”.

Também o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), presidido pelo empresário Gilson Figueiredo, prevê um aumento nas vendas no final de ano, “além das facilidades com ampliação do horário de atendimento ao público, maior comodidade, facilidade e segurança”.

Polícia Militar e GMA – A CDL de Aracaju, pensando nesse “boom natalino” e diante da programação do Natal Iluminado no Centro da cidade e vários eventos, já pediu o reforço policial e da Guarda Municipal para este período em que há dilatação do horário de funcionamento do comércio.

“Sabemos que a presença do público de Aracaju, interior do Estado e turistas será forte neste período e a Polícia Militar e Guarda Municipal terão um papel importante na segurança de clientes em compras e para os lojistas ao fecharem seus estabelecimentos”, aponta Brenno Barreto, presidente da CDL.

Como ficam os horários do Comércio de rua:

Centro, Siqueira Campos, 13 de julho

De 1º a 15/12 – 8 às 21h

De 16 a 31/12 – 8 às 22h

Ressalvas: dias 24 e 31 de dezembro, das 8 às 17h

– 08 de dezembro (feriado em Aracaju/funciona) – das 8às 14h

Shoppings Centers

De 1º a 15/12 – 10 às 22h

De 16 a 31/12 – 10 às 23h

Ressalvas: 24 e 31 de dezembro – das 9 às 18h

Por Elton Coelho