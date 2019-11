Emdagro e Cohidro convocam irrigantes para discutir ‘Agricultura Sustentável’

18/11/19 - 12:56:11

Atividade acontece nesta terça, quarta e quinta-feira, no Perímetro Irrigado Califórnia

Depois de firmar parceria com a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – Emdagro, a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e irrigação de Sergipe – Cohidro convida todos os membros das famílias de irrigantes do Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, para uma reunião que vai discutir o tema da ‘Agricultura Sustentável’ no espaço de irrigação pública. A atividade acontecerá em três dias, seguindo o calendário que começa nesta terça-feira (19), atendendo os produtores dos setores 03 e 04; na quarta (20) os setores 05 e 06; e na quinta (21) o setor 07. Na ocasião, os técnicos das duas instituições vão realizar Diagnóstico Participativo com os pequenos agricultores.

Além de fornecer a água de irrigação aos lotes deste e dos seus outros cinco perímetros irrigados, a Cohidro assume a função de aplicar a assistência técnica e extensão rural (ATER) aos agricultores atendidos. A Emdagro, fundada em 1962, é responsável por atender as áreas do estado que ficam fora destes perímetros, reunindo maiores números de assistidos, técnicos, coordenadores, escritórios e tempo de atividade que a Cohidro (1983) – possuindo também maior expertise na assistência técnica rural. A cooperação entre as duas empresas busca aplicar, nos perímetros, os métodos e planejamento que são adotados pela Emdagro para atender todas as unidades agrícolas de Sergipe.

Após reuniões técnicas entre as equipes de ambos os entes públicos, vinculados ao Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), essa será a primeira atividade que envolve o público assistido pela Cohidro. “Atualmente, nós temos buscado no produtor um parceiro que seja atuante, que compartilhe com o governo do Estado as responsabilidades com a manutenção e continuidade da irrigação pública. Por isso, temos a obrigação de assisti-los também de maneira coerente, levando orientação técnica eficiente, oferecendo solução para as suas dificuldades ao plantar. A Emdagro, co-irmã da Cohidro, já foi parceira em diversos outros projetos e tenho certeza de que vai cooperar muito nesse nosso compromisso com o agricultor”, afirma o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral.

Serviço:

O que: Reunião entre agricultores irrigantes do Perímetro Irrigado Califórnia e técnicos da Emdagro e da Cohidro

Quando: Terça-feira (19), para os Setor 03 e Setor 04; quarta-feira (20), para o Setor 05 e Setor 06; quinta-feira (21), para o Setor 7.1 e Setor 7.2.

Onde: Galpão do Escritório da Cohidro em Canindé de São Francisco. Rodovia Se-230, S/N, no trevo da estrada para Paulo Afonso-BA.

Da assessoria

Foto: Fernando Augusto