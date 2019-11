Fecomércio apresenta programação do Natal Iluminado 2019

Foi apresentada durante uma reunião almoço na tarde de segunda-feira, pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, a programação artística do Natal Iluminado 2019, que será iniciado no próximo dia 29, nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro Comercial de Aracaju.

Laércio anunciou para os representantes das entidades parceiras, mais de 80 apresentações de cantores, bandas, grupos de teatro, danças folclóricas e atrações artísticas e culturais, com nomes que figuram no cenário local, nacional e internacional do segmento cultural, inclusive da música gospel. Ele destacou que os trabalhos para o Natal Iluminado neste ano estão intensificados e que a população de Aracaju pode esperar o maior evento do Nordeste no aspecto visual e de programação artística, creditando seu agradecimento aos parceiros que promovem a realização do evento.

“Para fazer um evento desse tamanho, é um projeto que não se constrói sozinho. A gente precisa de bons parceiros, pessoas que compartilhem da visão que a gente teve e possam projetar para a cidade inteira. O que a população de Sergipe vai assistir é a coroação da soma de forças para a realização de um evento extraordinário. O que vai acontecer aqui, Aracaju nunca viveu. O povo vai ver e se emocionar com tudo o que teremos nos 38 dias de nossa programação. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac apenas teve a ideia, mas para realizar conta com os parceiros, a Prefeitura de Aracaju, Caixa, Energisa, Celse, Banese, Setransp, Sebrae e Maratá, com a ajuda de todos, conseguimos realizar. Nosso evento está inserido no calendário do roteiro turístico nacional e isso é muito importante para o povo de Sergipe, com a geração de empregos desde o andamento de nosso projeto, são empregos gerados na montagem, construção das peças, economia criativa, elevação dos trabalhadores das lojas, as lojas investindo em seu estoque. Isso movimenta nossa economia e fortalece nosso comércio. São mais de 150 mil pessoas circulando pelo Centro de Aracaju durante as noites iluminadas. Eu vou fazer um esforço grande para que consigamos fazer ainda mais, pois sonho com isso quase todos os dias. Quero viver esse sonho em realidade com o povo de Sergipe”, comentou.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira comemorou a realização de mais um Natal Iluminado e valorizou a iniciativa da decoração que forma o cartão postal especial de natal de Aracaju, celebrando a cristandade e o ânimo para o crescimento da economia da capital.

“Essa parceria do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, com a Caixa, Energisa, Celse, Banese, Setransp, Sebrae, Maratá, enfim, todas as entidades que estão participando do Natal Iluminado, permite que haja uma programação extensa. A partir do dia 29 até o dia 06 de janeiro, teremos programação diária. Primeiro é um tributo ao menino jesus, aquele que deu a sua vida para que tenhamos esperança no amor e no futuro, que é Jesus. Além de o Natal Iluminado ser um instrumento de valorização do turismo de nossa cidade, porque atrai turistas de outras cidades do Brasil e geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico. Vamos transformar o mês de dezembro no mês do favorecimento do turismo, do desenvolvimento e do progresso”, afirmou o prefeito.

Entre as atrações do Natal Iluminado, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac lembrou que o público irá se surpreender com a programação artística de nível internacional para a celebração do natal e o resgate de memórias inesquecíveis como o famoso “Carrossel do Tobias”, que marcou gerações de aracajuanos. Um carrossel foi contratado para ficar à disposição do público na praça Fausto Cardoso. O brinquedo tem uma história que se assemelha a do natal, pois esteve instalado na Praça de São Pedro, no Vaticano e foi utilizado pelo papa. O brinquedo também fez parte de grandes festivais de música e culturais, como o Lollapalooza. Participaram do lançamento da programação, o superintendente da Caixa, Diego Carraro, o presidente da Energisa, Roberto Currais, o representante da Celse, Romário Araújo, a superintendente do Setransp, Raíssa Cruz, e o presidente do Banese, Fernando Mota, além de Edvaldo Nogueira e Laércio Oliveira.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha