Furtos de baterias de veículos preocupam moradores do município de Aquidabã

18/11/19 - 08:12:36

Uma nova modalidade de crime envolvendo veículos, seja ônibus, caminhões, entre outros, tem tomado conta do município de Aquidabã desde o início de 2019. Só na madrugada do último domingo, dia 17, nosso portal teve conhecimento que cinco furtos de baterias foram realizados.

A ação dos criminosos ocorrem principalmente durante a madrugada, onde os alvos são veículos estacionados em via pública. Só da Empresa Vitória, responsável pelo transporte dos alunos da rede estadual, três baterias foram furtadas.

Na maioria dos casos, as vítimas prestaram o Boletim de Ocorrência e aguardam as investigações da Polícia Civil e a prisão dos suspeitos. Uma bateria de ônibus ou caminhão custam em média R$ 1000,00.

Uma das vítimas que não quis ser identificada, cobra agilidade nas investigações e um maior policiamento nas ruas. “Não temos paz nem quando estamos dormindo!” Destaca

Conversamos com o Tenente Sancho do 10° BPM, responsável pela 2° Cia, e o mesmo informou que diante do número de policiais reduzidos, a guarnição tem feito rondas ostensivas na cidade. “A polícia não é onipresente e oniciente, e na noite do fato tínhamos duas viaturas pelas ruas. É importante que as vítimas pretem o B.O.” disse.

Por Genison Balbino

Fonte https://genisonbalbino.com/furtos-de-baterias-de-veiculos-preocupam-moradores-de-aquidaba/