IFS – CAMPUS ARACAJU ABRE SELEÇÃO COM 14 VAGAS PARA BOLSISTAS GRADUADOS

18/11/19 - 13:29:39

Poderão candidatar-se estudantes das áreas de administração, biblioteconomia, design, educação física e jornalismo

O Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, está com 14 vagas abertas para estudantes de graduação atuarem como bolsistas em projetos de extensão desenvolvidos nos setores da instituição. Para as áreas de design, jornalismo e administração são ofertadas duas vagas, cada. Já educação física e biblioteconomia são quatro vagas, cada. Os candidatos devem ter disponibilidade de 20 horas semanais.

As inscrições são on-line e estão abertas até 30 de novembro. O interessado deverá enviar a documentação exigida pelos e-mails cadastrados no edital nº 01/2019. O valor da bolsa é de R$ 700,00 , com duração de 10 meses, podendo ser prorrogável por igual período.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: entrevista, prova (se necessário) e análise do currículo comprovado. O resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro. O início das atividades é em 18 de dezembro deste ano.

Todas as informações do processo seletivo estão disponíveis no edital

IFS/campus Aracaju