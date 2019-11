Instituto Banese promove programação especial em celebração à Consciência Negra

O evento acontecerá na tarde do dia 20, no Museu da Gente Sergipana, e é totalmente gratuito

Na tarde do dia 20 de novembro, em celebração à existência e resistência do povo negro, o Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, e em parceria com o Instituto Luciano Barreto Júnior e o movimento ‘Mulheres Negras Decidem’, promove evento com uma programação especial que contará com apresentações culturais, exibição de documentário e palestras, cujo objetivo é homenagear, reconhecer e fortalecer a cultura negra, dando um recorte para a forte presença feminina nos quilombos e no movimento negro em todo o Brasil.

A programação terá início às 14h com apresentação da peça ‘Coisa do Meu Matulão’, fruto de oficina com os alunos do Instituto Luciano Barreto Júnior. Em seguida terá a exibição do documentário ‘Um olhar sobre os Quilombos do Brasil – Quilombo Mocambo de Porto da Folha/Sergipe’, com direção de Cida Reis e Junia Torres, longa metragem que conta a história da (re)existência da comunidade quilombola de Mocambo no sertão do Rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe.

Posteriormente, a quilombola da comunidade Mocambo de Porto da Folha, enfermeira e mestranda em Antropologia pela UFS, Sheylla Acácio, apresentará a palestra ‘Mocambo: um olhar sobre o cotidiano feminino no quilombo’. Logo depois, a advogada, mestranda de políticas públicas em Direitos Humanos, colunista da Carta Capital e articuladora política do movimento ‘Mulheres Negras Decidem’, Laura Astrolábio, aborda em sua palestra o tema ‘Mulheres Negras Decidem’. Após as palestras e o debate sobre as temáticas, o grupo aracajuano Asè Dori encerra a programação com muito maracatu.

Dia da Consciência Negra

É nacionalmente comemorado desde o primeiro dia de novembro, marcando ações para lembrar e destacar a luta histórica dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo país no dia 20 de novembro, dia da morte do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no nordeste. A celebração busca a reflexão sobre a posição social dos negros. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam a época da escravidão ainda convivem com preconceito e discriminação.

Vale ressaltar que esta data está regulamentada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. A mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas propiciando debates sobre a história da África e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, o que resultou num resgate das contribuições dos povos negros na área social, econômica e política ao longo da história do país.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Local: auditório do Museu da Gente Sergipana

Entrada gratuita

14h – Apresentação Teatral ‘Coisas do meu matulão’

(Instituto Luciano Barreto Júnior)

14h30 – Exibição do documentário ‘Um olhar sobre os Quilombos do Brasil – Quilombo Mocambo de Porto da Folha – Sergipe’ (Direção: Cida Reis e Junia Torres)

15h – Palestras

‘Mocambo: um olhar sobre o cotidiano feminino no quilombo’

Com Sheylla Acácio (Quilombola da comunidade Mocambo de Porto da Folha, enfermeira, mestranda em Antropologia pela UFS)

Palestra ‘Mulheres negras decidem’

Com Laura Astrolábio (Advogada, mestranda de políticas públicas em Direitos Humanos, colunista da Carta Capital e articuladora política do movimento ‘Mulheres negras decidem’)

DEBATE

16h – Apresentação cultural com o Maracatu Asè Dori (Aracaju)

Por Tarcila Olanda