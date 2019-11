Justiça determina afastamento imediato de Valmir, da Prefeitura do município de Lagarto

18/11/19 - 12:30:05

O juiz Edinaldo César Santos Júnior, Juiz de 2ª Vara Civel de Lagarto, determinou o afastamento definitivo de Valmir Monteiro (PSC) da prefeitura municipal de Lagarto.

Em sua decisão, o magistrado diz que “há movimento processual nestes autos indicando que o Agravo de Instrumento (AI), tombado sob n. 201400712116, transitou em julgado”.

Por fim, o juiz manda “providenciar a expedição de ofício para o TRE, informando sobre a suspensão dos direitos políticos aplicada ao condenado;II.ii – oficiar ao Município de Lagarto/SE, ao Estado de Sergipe e à União, informando sobre a Proibição de contratar imposta”.

Entenda o caso – Valmir Monteiro foi afastado do cargo de prefeito do município em novembro do ano passado, após decisão do desembargador Roberto Porto, assumindo a sua vice, Hilda Ribeiro.

O desembargador Roberto porto atendeu um recurso do Ministério Público Estadual, em um processo que investiga suspostas irregularidades na administração de matadouro da cidade, que teria sido entregue a terceiros sem a observância de normas legais.