MPT/SE ABRE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO NAS ÁREAS DE DIREITO E JORNALISMO

18/11/19 - 05:15:02

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) lançou o edital para seleção de estagiários. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 18 de novembro no site da Instituição. O concurso visa a formação de cadastro reserva nos cursos de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, do MPT-SE em Aracaju e de Direito, para a Procuradoria do Trabalho no município de Itabaiana.

Como pré-requisito para se inscrever, o estudante precisa estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas ou em fase de assinatura de convênio com o MPT. Durante o processo de inscrição, o candidato deverá anexar cópia digitalizada do comprovante de matrícula expedido pela instituição de ensino, Carteira de Identidade e CPF.

As inscrições serão homologadas e divulgadas no site do MPT-SE (www.bit.ly/prt20estagio2019) na data provável de 20 de novembro. A lista de inscrições homologadas, após o julgamento de eventuais recursos, está prevista para ser divulgada no dia 26 do mesmo mês. A provável data de aplicação da prova é no primeiro domingo de dezembro, dia 1º.

No momento assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, caso tenha sido aprovado, o candidato deverá comprovar ter concluído, pelo menos, 40% da carga horária ou dos créditos necessários para conclusão do curso superior, independente do semestre em que esteja formalmente matriculado. A carga horária é de 20 horas semanais e a bolsa é de R$ 850,00 além de R$ 7,00 de auxílio transporte por dia efetivamente estagiado.

Fonte: Assessoria de Comunicação MPT-SE