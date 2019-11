MULHER É PRESA APÓS PROVOCAR DESORDEM EM HOSPITAL DE LAGARTO

18/11/19 - 07:22:34

Policiais militares do 7º BPM prenderam em flagrante na noite deste domingo (17) uma mulher, após tumulto provocado no Hospital Regional de Lagarto.

As informações passadas pelos militares são de que Maria Helena Alcântara, chegou à recepação da unidade e começou a promover desordem. A mulher foi contida e encaminhada para a delegacia do município.

Ainda em Lagarto, os militares detiveram Joaldo Souza Damasceno, morador do povoado Araçá. Ele foi conduzido até a delegacia pelos militares após desobedecer a ordem de parada e ter empurrado o militar de serviço.

Já Nivaldo Maurício dos Santos Junior foi levado por polícias militares de Lagarto até a delegacia depois que agrediu sua companheira.

Ainda ontem, Elias Candido de Souza foi conduzido por policiais militares de lagarto até a delegacia após agredir várias pessoas no povoado Brasília em Lagarto.

Com informações do sub-tenente Heliomarto, do 7º BPM – Lagarto