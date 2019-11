Nova diretora de Operações do Detran/SE é apresentada a gerentes

18/11/19 - 15:05:48

Na manhã desta segunda-feira, 18, a diretoria executiva do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) apresentou aos gerentes da autarquia a nova diretora de Operações, Naleide de Andrade Santos. Estiveram presentes na reunião, na sede do Detran, o diretor-presidente, Abner Melo; o diretor Administrativo-financeiro, Marcos Sampaio, e o diretor de Atendimento e Credenciamento, Renato Venâncio.

Durante a apresentação, Abner Melo destacou o trabalho que Naleide Andrade já vem realizando desde janeiro de 2018 à frente da Circunscrição de Trânsito (Ciretran) do município de Carmópolis, gerando bons resultados naquela unidade. “Para o próximo ano teremos alguns desafios que deverão contar com a forte presença desta diretoria, a exemplo da implantação da Placa Mercosul, e para isso é necessário que a nova diretora possa contar com o apoio dos nossos gerentes e servidores”, destacou o diretor-presidente.

Naleide Andrade, que é a primeira mulher a ocupar a Diretoria de Operações do Detran/SE, destacou que assumir uma diretoria tem uma dimensão bem maior do que uma Ciretran, mas que com a colaboração de todos logo estará situada nas demandas da área. “Estou aqui para somar e espero contar com cada um de vocês para desenvolvermos nosso trabalho da melhor forma”, ressaltou.

Fonte e foto assessoria