PAI E FILHO SÃO ASSASSINADOS COM TIROS DE ESCOPETA EM CAMPO DO BRITO

18/11/19 - 10:05:53

Um duplo assassinato chocou os moradores do município de Campo do Brito

O crime foi registrado na noite do último sábado (16) e as informações são de que pai e filho foram mortos a tiros no Bairro Bom Jardim, no município de Campo do Brito.

O delegado Hilton Duarte, que investiga o caso, informa que as primeiras informações levantadas foram que o assassino foi visto usando uma máscara. Eles chegaram ao local atirando contra as vítimas utilizando uma espingarda calibre 12.

Ele informou que serão feitas oitivas nos próximos dias e que ambos tinham passagens criminais.