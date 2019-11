PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NO NORDESTE DO PAÍS É DE R$ 4,61 DIZ VALECARD

Conforme levantamento realizado pela ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos em todo o território nacional, o combustível mais caro é encontrado no Piauí e o mais barato, na Paraíba

O preço médio da gasolina comum no país em outubro foi de R$ 4,556 – alta de 0,7% em relação a setembro, quando o valor médio ficou em R$ 4,524. Com valor médio de R$ 4,01, o Amapá registrou o menor preço entre os Estados, conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nos levantamentos anteriores, a primeira posição no ranking era ocupada por Santa Catarina, que em outubro figura na segunda colocação (preço médio de R$ 4,086), seguida por São Paulo (R$ 4,22) e Mato Grosso do Sul (R$ 4,301), outro Estado que galgou posições na lista dos Estados com gasolina mais barata.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas em outubro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro também permanecem como os Estados com o combustível mais caro – R$ 5,011 e R$ 4,94, respectivamente (em setembro, os valores eram, pela ordem, R$ 4,982 e R$ 4,894).

A capital com gasolina mais barata é Florianópolis (R$ 3,899), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,934). Florianópolis, aliás, permanece com o único valor abaixo da casa dos R$ 4 em todo o levantamento, incluindo capitais, estados e regiões. Neste mês, a capital do Amapá, Boa Vista, ficou fora do levantamento.

ESTADO Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS) Setembro (R$) Outubro (R$) Acre 5,115 5,068 5,028 4,982 5,011 Rio de Janeiro 5,015 4,934 4,895 4,894 4,94 Pará 4,868 4,809 4,793 4,797 4,82 Minas Gerais 4,87 4,765 4,728 4,748 4,818 Piauí 4,677 4,621 4,692 4,731 4,798 Tocantins 4,755 4,665 4,621 4,634 4,713 Mato Grosso 4,706 4,66 4,694 4,648 4,711 Alagoas 4,729 4,659 4,619 4,649 4,677 Sergipe 4,763 4,682 4,574 4,608 4,662 Ceará 4,619 4,485 4,617 4,659 4,656 Espírito Santo 4,676 4,622 4,643 4,638 4,643 Rondônia 4,772 4,653 4,586 4,591 4,64 Rio Grande do Norte 4,648 4,564 4,441 4,538 4,64 Bahia 4,674 4,509 4,57 4,623 4,631 Goiás 4,644 4,504 4,398 4,488 4,574 Maranhão 4,661 4,567 4,522 4,503 4,543 Pernambuco 4,585 4,488 4,395 4,404 4,507 Roraima 4,521 4,38 4,343 4,397 4,492 Amazonas 4,628 4,537 4,266 4,432 4,468 Paraíba 4,597 4,51 4,434 4,412 4,44 Distrito Federal 4,393 4,288 4,316 4,341 4,387 Rio Grande do Sul 4,563 4,539 4,396 4,316 4,342 Paraná 4,409 4,29 4,239 4,237 4,306 Mato Grosso do Sul 4,674 4,55 4,447 4,252 4,301 São Paulo 4,259 4,188 4,157 4,157 4,22 Santa Catarina 4,185 4,062 4,009 4,049 4,086 Amapá 4,577 4,557 4,448 4,445 4,01 Preço médio 4,651 4,561 4,513 4,524 4,556

Fonte: ValeCard

Sudeste tem preço mais alto entre as regiões

Entre as regiões do país, o Sudeste tem a gasolina mais cara (R$ 4,655, em média). No mês anterior, o combustível mais caro era encontrado no Norte (R$ 4,611). O Sul permanece sendo a região com valor do litro mais barato (R$ 4,244).

REGIÃO Junho (R$) Julho (R$) Agosto (RS) Setembro (R$) Outubro (R$) Sudeste 4,705 4,627 4,605 4,609 4,655 Nordeste 4,661 4,565 4,54 4,569 4,617 Norte 4,748 4,667 4,583 4,611 4,593 Centro-Oeste 4,604 4,5 4,463 4,432 4,493 Sul 4,385 4,297 4,214 4,2 4,244

Fonte: ValeCard

São Paulo tem menor preço no Sudeste

Terceiro Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo registra o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,22). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região (R$ 4,94).

SUDESTE OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO Espírito Santo 4,643 4,638 4,643 4,622 4,676 4,761 4,77 Minas Gerais 4,818 4,748 4,728 4,765 4,87 4,972 4,788 Rio de Janeiro 4,94 4,894 4,895 4,934 5,015 5,096 4,914 São Paulo 4,22 4,157 4,157 4,188 4,259 4,351 4,409

Fonte: ValeCard

Gasolina mais cara do Sul está no RS

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,342, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e segundo do país – com o combustível mais barato (R$ 4,086).

SUL OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO Paraná 4,306 4,237 4,239 4,29 4,409 4,505 4,415 Rio Grande do Sul 4,342 4,316 4,396 4,539 4,563 4,776 4,609 Santa Catarina 4,086 4,049 4,009 4,062 4,185 4,309 4,262

Fonte: ValeCard

MS apresenta gasolina mais barata no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,301). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,711).

CENTRO-OESTE OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO Distrito Federal 4,387 4,341 4,316 4,288 4,393 4,563 4,373 Goiás 4,574 4,488 4,398 4,504 4,644 4,732 4,566 Mato Grosso 4,711 4,648 4,694 4,66 4,706 4,776 4,657 Mato Grosso do Sul 4,301 4,252 4,447 4,55 4,674 4,78 4,569

Fonte: ValeCard

Piauí registra maior preço no Nordeste

No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,44). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,798).

NORDESTE OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO Piauí 4,798 4,731 4,692 4,621 4,677 4,912 4,621 Alagoas 4,677 4,649 4,619 4,659 4,729 4,848 4,712 Sergipe 4,662 4,608 4,574 4,682 4,763 4,857 4,775 Ceará 4,656 4,659 4,617 4,485 4,619 4,785 4,623 Rio Grande do Norte 4,64 4,538 4,441 4,564 4,648 4,817 4,63 Bahia 4,631 4,623 4,57 4,509 4,674 4,724 4,606 Maranhão 4,543 4,503 4,522 4,567 4,661 4,723 4,465 Pernambuco 4,507 4,404 4,395 4,488 4,585 4,632 4,527 Paraíba 4,44 4,412 4,434 4,51 4,597 4,548 4,532

Fonte: ValeCard

Roraima tem a gasolina mais barata no Norte

No Norte, o Amapá registra o preço mais baixo não só da região, como também do Brasil (R$ 4,01). O valor médio mais alto da região e do país foi verificado no Acre (R$ 5,011).

NORTE OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO MAIO JANEIRO Acre 5,011 4,982 5,028 5,068 5,115 5,123 5,127 Amazonas 4,468 4,432 4,266 4,537 4,628 4,338 4,56 Amapá 4,01 4,445 4,448 4,557 4,577 4,678 4,57 Pará 4,82 4,797 4,793 4,809 4,868 4,906 4,798 Rondônia 4,64 4,591 4,586 4,653 4,772 4,834 4,648 Roraima 4,492 4,397 4,343 4,38 4,521 4,688 4,405 Tocantins 4,713 4,634 4,621 4,665 4,755 4,773 4,797

Fonte: ValeCard

Floripa tem valor mais baixo entre as capitais

Entre as capitais, Florianópolis (R$ 3,899) e Curitiba (R$ 4,074) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,934) e Belém (R$ 4,891) têm os valores mais altos.

CAPITAL Junho (R$) Julho (R$) Agosto (R$) Setembro (R$) Outubro (R$) Rio de Janeiro 5,003 4,939 4,902 4,895 4,934 Belém 4,895 4,851 4,855 4,876 4,891 Rio Branco 4,973 4,823 4,754 4,76 4,83 Aracaju 4,785 4,719 4,603 4,658 4,724 Teresina 4,568 4,483 4,604 4,663 4,696 Belo Horizonte 4,739 4,616 4,598 4,605 4,679 Palmas 4,709 4,561 4,503 4,522 4,644 Fortaleza 4,539 4,392 4,593 4,64 4,622 Natal 4,511 4,444 4,289 4,496 4,621 Maceió 4,644 4,589 4,528 4,566 4,584 Salvador 4,554 4,249 4,504 4,575 4,581 Porto Velho 4,663 4,512 4,481 4,521 4,573 Vitória 4,552 4,38 4,52 4,551 4,569 Boa Vista 4,537 4,392 4,369 4,427 4,52 São Luís 4,652 4,54 4,504 4,473 4,508 Goiânia 4,601 4,417 4,262 4,401 4,485 Cuiabá 4,39 4,336 4,441 4,459 4,458 Recife 4,548 4,447 4,349 4,349 4,431 Manaus 4,595 4,489 4,16 4,384 4,398 Brasília 4,395 4,289 4,317 4,342 4,389 João Pessoa 4,572 4,423 4,366 4,32 4,342 Porto Alegre 4,53 4,604 4,385 4,254 4,284 Campo Grande 4,686 4,548 4,39 4,205 4,25 São Paulo 4,193 4,128 4,087 4,101 4,166 Curitiba 4,169 4,019 4,023 4,034 4,074 Florianópolis 4,078 3,896 3,899 3,918 3,899 Macapá 4,577 4,604 4,535 4,489 N/I Preço médio 4,579 4,566 4,437 4,462 4,505

Fonte: ValeCard