PRF REGISTRA NOVE ACIDENTES SEM MORTES NAS RODOVIAS NO FERIADO DA PROCLAMAÇÃO

18/11/19 - 15:22:50

A ”Operação Proclamação da República 2019”, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe foi finalizada no domingo, 17, e não registrou morte nas rodovias federais que cortam o Estado.

Durante os quatro dias de operação foram registrados nove acidentes em que oito pessoas ficaram feridas. Esse número é menor que o registrado em 2018 quando foi registrado 14 acidentes com 16 pessoas feridas.

O efetivo da PRF foi reforçado nesse período, atuando principalmente nos trechos considerados críticos, aqueles que possuem maiores índices de acidentes e ocorrências criminais.

Ultrapassagens indevidas

Durante os quatro dias de operação, os agentes federais contabilizaram 47 condutores realizando esse tipo de infração de trânsito. O número é alto e a PRF acredita que só não foi maior em razão da presença ostensiva da PRF que inibiu o cometimento de mais ocorrências desse tipo, as quais estão diretamente relacionadas com os acidentes graves.

Alcoolemia

Chamou atenção o aumento do número de autos de infração relacionados à alcoolemia, já que representa quase 6 vezes mais do que o registrado no ano passado. Foram realizados 1.036 testes de alcoolemia, tendo 22 condutores sido notificados pelos policiais por dirigirem sob efeito de álcool, sendo que dois deles foram detidos por ultrapassar o limite de 0,34 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões), cometendo, portanto, crime de trânsito.

Educação para o trânsito

Em Sergipe, as ações educativas com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, alcançaram 424 pessoas, entre palestras e abordagens educativas.

Na manhã da sexta-feira, 15, um caminhoneiro com mandado de prisão em aberto foi preso pela PRF na BR 101, em Malhada dos Bois.

Fonte: PRF/SE