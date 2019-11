Estado de Sergipe é apresentado a empresários franceses

Sergipe está representado pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, e pelo superintendente de PPPs, Oliveira Júnio

​Os governadores do Nordeste iniciaram, nesta segunda-feira (18), a missão na Europa. Durante evento em Paris, o grupo apresentou a 40 empresários franceses um mapa de oportunidades de investimentos no Nordeste. Os empresários também puderam esclarecer dúvidas com os gestores e alguns apresentaram atuações que já possuem no Brasil.

​Essa é a primeira articulação internacional do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste). Para ampliar o fluxo de negócios com investidores europeus e fortalecer as relações de cooperação, o consórcio destaca o potencial de consumo e de desenvolvimento da região nordestina, que reúne 57,1 milhões de habitantes e tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 898,1 bilhões, equivalente a 14% do PIB brasileiro.

O diretor geral do tesouro francês, Cristophe Bories, disse que “a França investe mais no Brasil do que na China. O Nordeste é uma região que tem três vezes a superfície da França e tem desafios e oportunidades para nossas empresas. As autoridades francesas estão mobilizadas para apoiar projetos no Brasil através de financiamentos. Podemos fazer vários tipos de cooperação entre a França e os estados do Nordeste”.

O governador Belivaldo Chagas, não viajou por motivos de saúde e está representado na missão pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho e pelo superintendente de Parcerias Público Privadas, Oliveira Junior. Segundo os sergipanos, a primeira reunião da missão concluiu-se com muito sucesso e ficou definido um encontro no Brasil para avançar no detalhamento de propostas, a acontecer em janeiro, onde todos os estados participarão.

Além dos representantes de Sergipe, participam da missão os governadores Rui Costa (Bahia), Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevêdo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), assim como o vice-governador Carlos Brandão (Maranhão).