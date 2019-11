SERGIPE RECEBE ESTUDO INÉDITO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INFANTIL

18/11/19 - 16:34:45

Inquérito visitará 220 domicílios para avaliar estatura, peso e exames de sangue de crianças de até cinco anos

O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), pesquisa da UFRJ encomendada pelo Ministério da Saúde, chega em Sergupe para percorrer 220 domicílios em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Essa é a última fase do inquérito, que, pela primeira vez no país, coletará informações detalhadas sobre hábitos alimentares, peso e altura de crianças de até cinco anos.

Também serão realizados exames de sangue nos participantes com mais de seis meses de vida e o mapeamento sanguíneo de 12 micronutrientes, como os minerais zinco e selênio, e vitaminas do complexo B, além de investigadas informações sobre amamentação, doação de leite humano, consumo de suplementos de vitaminas e minerais, habilidades culinárias, ambiente alimentar e condições sociais da família. Ao todo, 15 mil famílias serão visitadas pelos pesquisadores do Enani, em 123 municípios brasileiros.

O objetivo do estudo é obter dados inéditos sobre o crescimento e o desenvolvimento infantil para compor um retrato da nutrição infantil no Brasil, que possa subsidiar a elaboração de políticas públicas na área de saúde e nutrição no futuro. O coordenador nacional do Enani, o pesquisador Gilberto Kac, destaca que um inquérito tão completo como este trará informações inéditas sobre alimentação infantil e o perfil de deficiência de vitaminas e minerais das crianças brasileiras.

“Os dados sobre estado nutricional antropométrico poderão ajudar a responder, por exemplo, se a desnutrição está realmente diminuindo como um problema epidemiológico. Por outro lado, o estudo deverá corroborar a acertada definição do Ministério da Saúde em indicar a prevenção da obesidade com prioridade em sua agenda”, adianta o pesquisador.

Visitas domiciliares

A última fase do Enani visita 1.440 domicílios em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. O Enani percorre, desde março, 13.560 casas nos demais estados e distrito federal, nas seis primeiras fases da pesquisa.

Segurança

As visitas domiciliares do Enani são realizadas por pesquisadores de campo identificados com camisas e crachás contendo o nome e a fotografia do entrevistador, além do logotipo do Ministério da Saúde.

No site da pesquisa (enani.nutricao.ufrj.br) também é possível conferir a fotografia dos entrevistadores de campo. Os dados informados são sigilosos e, em hipótese alguma, os nomes das crianças ou dos seus responsáveis serão identificados.

A participação dos indivíduos é voluntária. No início da pesquisa, o entrevistador explica todos os procedimentos e entrega aos participantes um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Esse documento informa sobre todos os detalhes do estudo e orienta como o selecionado pode entrar em contato com a central do estudo para tirar dúvidas, incluindo a opção gratuita de ligar para o número 0800 808 0990.

A realização da pesquisa segue rigorosa metodologia científica e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFRJ.

SERVIÇO

Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI)

Visitas domiciliares em Sergipe: Aracaju e Nossa Senhora do Socorro

Data: novembro a dezembro de 2019

Fonte: PM/SE