SES realizará curso para municípios sobre boas práticas na produção de cosméticos

18/11/19 - 13:05:52

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da coordenadoria de Vigilância Sanitária, realiza nesta quarta-feira, 20, das 8h às 18h, o Curso de Boas Práticas em Cosméticos para os membros das Vigilâncias Sanitárias dos 75 municípios sergipanos. O evento, que será realizado no auditório da Universidade Tiradentes (Unit), tem como objetivo atualizar o conhecimento de técnicos e fiscais sobre o que dispõe as RDCs 48 e 49, de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As Resoluções de Diretoria Colegiada 48 e 49 tratam das boas práticas em produção de cosméticos e saneantes e são o tema central do curso que será ministrado pela professora do curso de Estética de Cosméticos da Unit, Cíntia Meireles Batista.

O gerente de Cosméticos e Saneantes da Vigilância Sanitária estadual, Evandro Dantas de Almeida explica que a missão enquanto Estado é orientar e apoiar as Vigilâncias Sanitárias municipais e uma das ações é exatamente a capacitação de técnicos e fiscais, dentro do programa de educação permanente. “Acreditamos que o curso será muito proveitoso porque estaremos atualizando os conhecimentos dos municípios nas áreas das RDCs, já que eles precisam atuar dentro das normas”, declarou o gerente.

A coordenadora do evento, Sônia Adriene Rocha Melo, explicou que o curso vai orientar, dentro das resoluções, sobre como fiscalizar, o que são produtos de baixo ou alto risco; o que observar na fiscalização, enfim, tudo que diz respeito a cosméticos e saneantes dentro das atribuições dos fiscais. “Estamos muito otimistas em relação ao resultado do curso, haja vista registramos uma adesão de 100 dos municípios. Isso nos mostra o quanto às capacitações são importantes”, considerou ela, informando que as 80 vagas disponibilizadas já estão preenchidas.

Fonte e foto SES