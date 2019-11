“TECNOLOGIA TEM QUE SER VOLTADA PARA SOCIEDADE”, DIZ CONSULTORA EM TI

Em entrevista ao programa Impressões, que vai ao ar hoje (18), às 23h na TV Brasil, Nina Silva falou de educação financeira, empreendedorismo e tecnologia e lembrou como tudo isso está ajudando a mudar a realidade de muitos brasileiros.

Formada em administração, Nina nasceu numa das maiores favelas da América Latina. Virou consultora em TI, chefiou equipes, trabalhou em diversas multinacionais, inclusive fora do país. Depois de sofrer com a Síndrome de Burnout (provocada pelo excesso de trabalho), foi morar nos Estados Unidos. “Lá, comecei a observar que o meu problema não era sair do Brasil, o meu problema não era sair da tecnologia e sim entender que a tecnologia deveria ser mais inclusiva e mais realista. Porque a tecnologia tem que ser voltada para a sociedade. E o que é a sociedade senão todas as pessoas? E que essas pessoas são diferentes… Se a tecnologia não é feita por todas essas pessoas, ela nunca vai causar impacto em quem precisa alcançar”, afirma.

Nina ressalta a importância da população negra na economia do país. “A gente está falando de R$ 1,7 trilhão movimentados na economia”, 56% da população brasileira, cerca de 115 milhões de pardos e pretos autodeclarados”, acrescenta, citando dados do IBGE. Ela lembra que o acesso ao crédito a essas pessoas ainda é um desafio. “A gente está falando de uma maioria populacional que representa dois terços dos desempregados do país e 53% dos microempreendedores, que não têm acesso a crédito nem a serviço financeiro”.

Foi a partir dessa constatação que surgiu a ideia de criar o Black Money, plataforma online que permite a conexão entre empreendedores e consumidores negros, um negócio de impacto social que gera lucro, emprego e renda. A iniciativa, que é uma espécie de centro de inovação, oferece treinamentos em gestão e tecnologia e tem produzido bons resultados. “Somos impactados diretamente por mês por 80 mil pessoas em relação às nossas redes, em mailing e eventos”, observa a criadora do Black Money. “A gente vem trabalhando educação e pautando empresas que, muitas vezes, querem divulgar as vagas e aumentar a diversidade dentro do seu corpo de trabalhadores. A gente se conecta tanto a essas pessoas que passam pelos nossos cursos quanto a essas empresas que querem absorver uma mão de obra que está em desenvolvimento e é qualificada”.

Atenta às mudanças, Nina sabe da importância de criar espaços institucionais para acompanhar os novos tempos tecnológicos e se reinventar num mercado competitivo. “ a tecnologia não consegue ‘sobra’ em algumas áreas. São áreas que, muitas vezes, têm uma especificidade ou então são muito novas, e a gente ainda não tem pessoas completamente formadas nessas áreas”. Por isso, ela defende o diálogo entre empresas e sociedade civil na construção de espaços de desenvolvimento conjunto. “O processo de desenvolvimento tem que ser contínuo. E não acharmos que as pessoas já têm que vir preparadas porque não vai preparação possível nesse mundo tecnológico, em que a cada hora você está obsoleto. A cada hora, uma coisa nova vem. Então, o que se faz com esse profissional? Você o coloca na rua ou trabalha a transformação e o desenvolvimento dele ao longo do período?”, indaga.