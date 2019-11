Torneio de Futebol comemora os 109 anos da Emancipação Política de Japoatã

18/11/19 - 13:51:24

As comemorações dos 109 anos da Emancipação Política de Japoatã tiveram início na manhã do último sábado (16) com um torneio de futebol que reuniu crianças e adultos do município. Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, além dos jogadores das dez equipes participantes do torneio, o evento atraiu populares, que acompanharam os jogos à beira do campo do Japoatã Futebol Clube.

O prefeito de Japoatã, Magno da Silva, destacou a importância do evento para unir a população e incentivar o esporte entre os jovens do município. “Esse torneio inicia as comemorações da nossa emancipação e, além das solenidades religiosas, decidimos realizar diversos eventos esportivos durante a programação para incentivar o esporte e a união entre os jovens do nosso município”, comentou.

A equipe Atlético, do povoado Ladeira, sagrou-se campeão do torneio de futebol após vencer a equipe do Sport, do povoado Projeto A, pelo placar de 1×0. Em terceiro lugar ficou o Barcelona, do povoado Pororoca.

Estiveram presentes no evento o prefeito José Magno da Silva; o vice José Francisco Melo Santos; o secretário de Governo, Vinicius Valentin; os diretores de Turismo, Manoel Lucas, de Cultura, Adriana Oliveira, e de Esportes, Reinaldo Oliveira Junior; além do vereador Milton Ramos. A programação de eventos em comemoração aos 109 anos da Emancipação Política de Japoatã segue até o dia 1 de dezembro.

TDantas Comunicação