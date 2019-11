Vereador mobiliza população sobre óleo que continua poluindo praias em Aracaju

18/11/19 - 12:45:18

O vereador Bigode 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, vem mobilizando toda população da capital para cobrar providências sobre óleo que continua poluindo praias de Aracaju e outras pelo Brasil.

No último final de semana, o vereador Bigode, esteve na sexta-feira e no domingo alertando a população na orla da capital sergipana, sobre o derramamento de óleo que atingiu várias praias do nosso país, inclusive aqui no nosso estado.

A ação do parlamentar tem, o objetivo de cobrar das autoridades uma solução que possa dar fim a esse fato lamentável que vem ocorrendo nas belas praias de Aracaju.

Percebe-se que está acontecendo um trabalho por parte do governo federal tentando fazer a limpeza do óleo nas praias, porém esse trabalho está acontecendo de forma tímida, além disso até o momento não se descobriu quem foi o causador desse crime ambiental.

“É preciso haver mais interesse por parte do governo brasileiro, porque o povo está sofrendo, pescadores, proprietários de bares, restaurantes e hotéis, todos no prejuízo em virtude do fraco movimento nas praias. Significa dizer que a geração de emprego em boa parte do Brasil, vem sendo prejudicado graças a inoperância do governo federal principalmente”, relator Bigode.

ASCOM / vereador Bigode