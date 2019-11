Vias em obras continuam com trânsito em meia pista nesta segunda, 18

18/11/19 - 05:54:49

Devido às obras de requalificação viária executadas pela Prefeitura de Aracaju nos corredores Beira Mar, Centro/Jardins e Augusto Franco, e na avenida Otoniel Dórea, nesta segunda-feira, dia 18, o tráfego de veículos continua em meia pista nos trechos das avenidas onde as frentes de trabalho irão atuar.

Os agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) atuam diariamente nos locais em obra para organizar o fluxo de veículos e orientar os condutores. O órgão recomenda à população o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos.

Corredor Beira Mar

A obra de recuperação total da avenida Beira Mar permanece concentrada no sentido Sul da via (Centro/praias), no trecho compreendido entre a avenida Murilo Dantas e o antigo Palácio de Veraneio.

Corredor Centro/Jardins

Na segunda-feira, as equipes estarão na avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, entre a Praça Luiz Cunha e o cruzamento com a avenida Tancredo Neves, e na avenida Iolanda Pinto de Jesus, entre a Praça Luiz Cunha e o cruzamento com a Tancredo Neves.

Corredor Augusto Franco

Neste corredor, as equipes seguem executando a construção da ciclovia no canteiro central da via, no trecho entre o Colégio Estadual Professor João Costa e a avenida Gonçalo Rollemberg Leite. Desse modo, não há interdição parcial da avenida.

Avenida Otoniel Dórea

O recapeamento da avenida Otoniel Dórea continua no trecho que segue até a ponte da avenida João Rodrigues, sentido Bairro Industrial, das 8h às 16h.