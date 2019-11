Aparecida: Vera reconhece força política de Jeane da Farmácia e não descarta aliança

19/11/19 - 06:00:52

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Vera Souza (MDB) concedeu entrevista no último sábado, 16, à rádio Xodó FM, emissora popular na região do Alto Sertão de Sergipe, e fez uma retrospectiva de sua vida pública e daquilo que mais marcou suas três gestões à frente do município. Mas o que chamou mais a atenção de quem acompanhava a entrevista foi o momento em que a emedebista revelou a possibilidade de uma aliança com Jeane da Farmácia (PL), sua adversária dos dois últimos pleitos.

“Política é somação. Vou conversar com as lideranças do município, inclusive com Jeane e poderemos estar juntas. Vai depender da situação política do momento”, revelou. Vera fez um paralelo entre o histórico de disputas de ambas.

“Somos duas mulheres que já enfrentamos duas campanhas difíceis e não vejo nenhum empecilho de estarmos juntas. Temos histórias de vidas parecidas”, complementou.

Favorita para 2020

As declarações da prefeita não são por acaso. Vera possui levantamentos e pesquisas para consumo interno que colocam Jeane da Farmácia como a favorita para vencer o pleito de outubro de 2020. Percebendo que os demais nomes de seus aliados podem não decolar até as convenções, a atual gestora de Aparecida quer sacramentar uma aliança tentar manter o monopólio de seu agrupamento por mais quatro anos.