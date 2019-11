Assédio sexual no meio acadêmico é tema de mais uma audiência pública em Sergipe

O Ministério Público Federal e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE realizam mais uma audiência pública para tratar do tema “Assédio Sexual no Meio Acadêmico: Ações Efetivas para a Prevenção e o Enfrentamento”, conforme Edital de Convocação de Audiência Pública 04/2019. O evento será em 27 de novembro, das 14h às 17h, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, campus Nossa Senhora do Socorro.

Estão convidados para participar alunos, professores, demais funcionários e frequentadores das universidades. “Será o momento para os interessados fazerem a exposição de suas impressões, experiências, sugestões, críticas sobre a realidade existente no âmbito universitário”, explica a procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Martha Figueiredo.

“Também queremos ouvir as Universidades. Saber as medidas adotadas, em adoção ou a serem adotadas de forma a prevenir tais ocorrências”, ressalta a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Adélia Pessoa.

Outro objetivo das audiências é conscientizar a comunidade acadêmica e aperfeiçoar o tratamento dado à violência de gênero nas universidades. “Queremos incentivar à instituição de ensino a melhorar e avançar nos métodos utilizados em seus procedimentos administrativos para solucionar causas dessa natureza”, finaliza a procuradora. A audiência pública tem apoio do Coletivo de Mulheres Livres, do Instituto Federal de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Tiradentes.

