De olho em 2020, Sergipe se prepara Copa São Paulo de Futebol Júnior

19/11/19 - 08:14:12

Um olho na bola e outro lá em janeiro de 2020. É com o objetivo de chegar bem a Copa São Paulo de Futebol Júnior que o time Sub-20 do Sergipe já se prepara a competição.

” O nosso foco é fazer história na Copa São Paulo. Por isso, já estamos em preparação total. Fazendo os ajustes necessários para o Gipão chegue forte e grande na competição”, enfatizou o técnico sub-20 do Clube Sportivo Sergipe, Rodrigo Matos.

A “Copinha” é considerada a maior vitrine para revelações no futebol brasileiro . Por isso, a avaliação técnica dos jogadores vem sendo realizada com frequência.

“Saímos da parte física e o momento é de preparação técnica. Nos treinos com bola estamos avaliando as capacidades técnicas e táticas visando a melhor performance de casa jogador durante a Copa São Paulo”, explicou o Rodrigo Matos.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem início no dia 2 de janeiro. A competição segue até o dia 25 de janeiro ( aniversário da competição paulista). A grande final será realizada no estádio do Pacaembu.

Campeonato Estadual

Além da Copa São Paulo, o Gipão participa do Campeonato Estadual sub-20. “Esperamos chegar às Copas do Brasil e do Nordeste. Por isso, vamos lutar muito e no Campeonato Estadual para conseguir a classificação”, declarou o atacante do Eversson Santos Sousa, o Maynard.

Fonte e foto assessoria