Edvaldo Nogueira apresenta ao prefeito Padre Inaldo projeto da Perimetral Oeste

19/11/19 - 05:19:34

O prefeito Edvaldo Nogueira apresentou, na tarde desta segunda-feira, 18, ao prefeito Padre Inaldo, de Nossa Senhora do Socorro, o projeto da nova avenida que será construída na zona Oeste de Aracaju, com recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). A via se constituirá numa importante alternativa para o tráfego entre a capital e Nossa Senhora do Socorro. No encontro, eles também trataram sobre o consórcio metropolitano para a licitação do transporte público da Grande Aracaju.

“Nos reunimos, mais uma vez, para falar sobre a integração entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Apresentei o projeto da avenida Perimetral Oeste, cujos recursos já estão assegurados com o financiamento do BID e que ligará as duas cidades desafogando a avenida Euclides Figueiredo. Uma grandiosa obra, que garantirá o desenvolvimento tanto de Aracaju quanto de Socorro”, disse Edvaldo.

Sobre o Consórcio Metropolitano do Transporte Público, Edvaldo frisou que os municípios estão avançando nos debates sobre o assunto. “Estamos fortalecendo nossa parceria com o debate de temas que possam fazer as duas localidades se desenvolverem, com ações conjuntas, fundamentalmente no sentido da mobilidade urbana e do transporte coletivo”, destacou.

O gestor de Nossa Senhora do Socorro elogiou o projeto da nova avenida. “Será muito importante para os moradores de Socorro se deslocarem com mais rapidez para Aracaju, bem como vai melhorar o acesso dos aracajuanos ao nosso município. É uma obra grandiosa e que será muito importante para o desenvolvimento das duas cidades”, avaliou. Padre Inaldo também destacou que “o consórcio metropolitano vai facilitar bastante o transporte e modificar a vida daqueles que necessitam do serviço diariamente”.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima