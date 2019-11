Fundat oferta vagas de emprego para diversos cargos

19/11/19 - 09:49:59

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anunciou nesta segunda-feira (18), a oferta de novas vagas de emprego para lactarista, açougueiro, nutricionista e técnico em Nutrição.

Os interessados em participar dos processos de seleção para estas vagas devem comparecer à sede da Fundat até esta terça-feira (19) portando currículo e documento de identificação – RG.

A sede da Fundat fica localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, e funciona de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para outras informações, o cidadão pode entrar em contato com a Fundação pelo telefone (79) 3179-1331.

Vagas e requisitos

– Lactarista

Realiza a elaboração e atualização dos mapas de dietas e fórmulas de leite. Registra todas as etapas do processo de manipulação e dispensação das fórmulas. Responsável pela organização e higienização do lactário.

Pré-requisito: Experiência na área

– Açougueiro

Pré-requisito: Experiência na área

– Nutricionista

Pré-requisitos: Experiência na área

Ensino Superior Completo

– Técnico em Nutrição

Pré-requisitos: Experiência na área

Nível Técnico