INDENIZAR/SE: TESTEMUNHAS E DEFESA DE EX-PARLAMENTARES SÃO OUVIDAS

19/11/19 - 05:00:06

Foi realizado nesta segunda-feira (18) mais uma audiência da ‘Operação Indenizar-SE’ na 3ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju.

O conselheiro Clóvis Barbosa, do Tribunal de Contas do Estado (TCE) foi citado como testemunha no processo relativo à Operação Indenizar-SE, após a investigação feita pela Polícia Civil que culminou com a denúncia contra ex-vereadores de Aracaju e advogados.

Durante a audiência foram ouvidos servidores da Câmara Municipal de Aracaju e parlamentares que são citados no processo.

Ao final da audiência, o promotor do Ministério Público, Rony Almeida, explicou que o Termo de Ajustamento de Conduta está sendo avaliado, mas que o processo continua, com o depoimento de mais testemunhas e dos réus.

Em 2015, o Tribunal de Contas identificou algumas irregularidades nos procedimentos para liberação dos recursos da Câmara Municipal de Aracaju e convocou os gestores do Poder Legislativo para adotar procedimentos que dessem maior transparência e também para evitar a subjetividade na concessão daquele benefício. No TCE, foi celebrado um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), estabelecendo as normas e critérios para a liberação das verbas que, em seguida, foi transformado em lei sancionada pelo então prefeito João Alves Filho.

Veja quem são os réus no processo oriundo da Operação Indenizar-SE:

Ex-vereadores

Adriano Oliveira, o Adriano Taxista

Agamenon Sobral

Agnaldo Feitosa

Anderson Silva, o Anderson de Tuca

Daniela Fortes

Emmnuel Nascimento

Jailton Santana

Max Prejuízo

Gonzaga de Santana

José Augusto da Silva, o Augusto do Japãozinho

Renilson Félix

Roberto Morais

Tijói Barreto Evangelista, o Adelson Barreto Filho

Valdir dos Santos

Advogados

Alcivan Menezes

Alcivan Menezes Filho

Richard Leon Freitas Silveira

Outros

Pedro Ivo Santos Carvalho, empresário, sócio de Richard Leon

Robson Barreto Santos, contador