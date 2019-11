LAÉRCIO ASSINA ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 4 MUNICÍPIOS

Os municípios de Japoatã, Neópolis, Santana do São Francisco e Divina Pastora receberão pavimentação de ruas graças às emendas do deputado federal Laércio Oliveira. O parlamentar assinou nesta segunda-feira, 18, junto com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) a Ordem de Serviço para a pavimentação, garantindo uma melhor qualidade de vida a população.

Japoatã foi contemplado com R$ 200 mil para pavimentação do Loteamento São José, na sede do município; Neópolis com R$ 200 mil para pavimentação povoado Brasília; Santana do São Francisco com R$ 200 mil para pavimentação povoado Brejo da Conceição e Divina Pastora com R$ 300 mil para pavimentação dos povoados Bomfim e Maniçoba, totalizando R$ 900 mil.

“Essa ordem de serviço segue para Brasília para ser referendada. Não é o superintendente sozinho. É um grupo de técnicos que faz o trabalho andar. Nós estamos acelerando os passos, inclusive com o apoio da bancada na colocação dos recursos para a Codevasf, que ganhou a credibilidade para realizar esses processos e executá-los. Essa ordem de serviço de hoje é de emenda individual do deputado Laércio, de 2019. É importante que se frise que todos os documentos necessários por parte do município estejam corretos e sejam encaminhados, isso agiliza o trabalho e a liberação da verba para execução do processo, seja ele para compra de maquinários, seja para obras de infraestrutura, como essas de pavimentação que estamos assinando agora. Assim o município não sofre e nem perde recursos tão importantes”, explicou o superintendente regional da Codevasf, César Mandarino.

O deputado Laércio enalteceu o trabalho realizado pelo superintendente da Codevasf, César Mandarino, e de toda equipe. Ele lembrou que já foi funcionário da Codevasf. “Sabemos que esse trabalho de credibilidade tem facilitado a chegada de muitos benefícios para a população sergipana em várias áreas como o próprio César já explicou e tem meu respaldo”, disse Laércio.

“Estamos assinando hoje ordem de serviço que totalizam R$ 900 mil para beneficiar principalmente os que moram nos povoados que com certeza terão mais qualidade de vida com ruas pavimentadas, assim não terão poeira em dias de sol e lama em dias de chuva. Aqui tem prefeitos que são meus aliados e que não são também. Porém, o que importa é que temos que olhar para a população que mais precisa. Essas reivindicações são passadas pelos nossos vereadores e lideranças nos vários municípios, como aqui podemos citar Rafael de Japoatã, Eliomar do Povo e Valdson de Santana do São Francisco, Marli Vieira e Augustinho de Neópolis. Vocês já pensaram na felicidade dessas pessoas quando as obras de pavimentação terminarem. Isso sim é gratificante”, enfatizou Laércio.

O prefeito de Divina Pastora, Sylvio Cardoso, falou da importância em receber mais uma emenda destinada pelo deputado. “Todos recursos que vem para trazer obra de infraestrutura é sempre bem-vinda e o deputado Laércio sempre olhou para o município atendendo os meus pleitos com as necessidades. Você ver o local calçado, com a pavimentação e drenagem feitas, em que os moradores saem da lama que atrapalha a vida de todo mundo é muito bom, além de valorizar seu imóvel. Divina Pastora tem várias obras estruturantes realizadas com emendas de Laércio Oliveira, então a sensibilidade que ele tem em relação aos municípios e a qualidade de vida do povo sergipano é impressionante. Fico muito satisfeito e gratificado com em saber que a gente sempre tem um parceiro como ele destinando recursos para melhorias da população”, destacou Sylvio.

“Isso é fruto do que o deputado Laércio falou, do compromisso que tem com o povo de Santana. Laércio foi o deputado mais votado em Santana. Isso acontece porque a população respalda esse trabalho. E sabemos que próximo ano teremos mais emendas, com essa e a próxima vamos pavimentar 100% do povoado, então para todos nós é motivo de muita alegria e uma gratidão eterna ao deputado Laércio. Sou testemunha do que ele falou, nessa eleição não votei no deputado Laércio, mas ele reconheceu as demandas do município. Diante de toda essa atenção com o Município, agora sou aliado e sempre serei grato e Santana do São Francisco abraçará por essas atitudes de homem e de político que ele tem, assim que nós gostamos e é assim que tem que ser a política no estado de Sergipe”, ressaltou o prefeito de Santana do São Francisco, Junior Barroso.

Já o prefeito de Japoatã, José Magno da Silva, falou de mais uma conquista do povo do município que já recebeu outras emendas do deputado. “Essa é mais uma conquista para o nosso município. Já é a quarta vez que Japoatã é contemplado com emendas. Durante a minha gestão, tivemos o calçamento e a pavimentação do Povoado Poxim, depois tivemos a conquista do caminhão pipa, equipamentos para saúde e dois veículos, e agora mais essa conquista com a pavimentação do Loteamento São José. A gente fica muito feliz porque sabe que todo empreendimento voltado para infraestrutura, quem ganha é o povo, que passa a ter uma melhor qualidade de vida. O deputado Laércio tem seu sentimento de respeito e atenção pelo povo de Japoatã e vem trazer as emendas e nós temos que abraçar e agradecer de coração em nome de todo povo de Japoatã”, reforçou o prefeito.

