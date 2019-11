Memória e Identidade serão destaques no III Xirê da Consciência Negra

19/11/19 - 05:37:11

A memória e a identidade do candomblé em Sergipe são os temas do III Xirê da Consciência Negra, promovido pela Associação Cultural Alarokê que acontecerá entre os dias 21 e 23 de novembro em Aracaju e São Cristóvão/SE. O Xirê da Consciência Negra já é um evento consolidado anualmente e que acontece em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

Esta edição do Xirê tem o objetivo de reunir adeptos de religiões de matriz africana, pesquisadores, integrantes do movimento negro e todos os interessados da sociedade civil que estão na luta contra o racismo e o preconceito religioso.

Memória e Identidade

O primeiro dia de programação acontecerá no auditório do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe e irá abordar a Memória do Candomblé em Sergipe. A abertura do evento será feita pelo Babá Juracy Júnior e terá a participação de grandes nomes da história do universo das religiões de matriz africana em Sergipe, a exemplo de Marizete Silva Lessa, Arvanley Augusto, Reginaldo Daniel Flores, Cristiano José dos Santos, Sônia Oliveira e Jane Lúcia Ya’nganga.

Durante a conferência um dos temas será a trajetória do Babalorixá José Augusto dos Santos, conhecido popularmente como Zé D’Obakossô, que será apresentado pela pesquisadora Ivoneide Santos, na noite do dia 21, também no auditório do Colégio Aplicação, localizado na Universidade Federal de Sergipe.

Para encerrar a noite a atração cultural, com o Coletivo HECTA, que apresentará o espetáculo de Teatro Sankofa.

Educação e cultura

Na sexta feira, 22, a educação e a cultura estarão na pauta do evento com o Projeto ‘A Escola Vai ao Terreiro’, aonde às 8h os alunos da Escola Municipal Gina Franco de São Cristóvão e o Colégio Estadual Deputado Elísio Carmelo irão ao Ilê Axé Alarokê, na Rodovia João Bebe Água, km 13, São Cristóvão/SE, conhecer a instituição, história e cultura.

Durante a tarde do dia 22 a programação continua no Centro de Criatividade localizado na Praça Saturnino de Brito, no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. A

partir das 15h, acontecerá a Feira Preta e as Oficinas de dança, turbante e percussão.

Já no turno da noite o III Xirê da Consciência Negra discutirá temas como tradição, oralidade e prática no candomblé sergipano com os palestrantes

Fernando Aguiar, Díjina A. Torres, Martha Salles e João Mouzart. As apresentações culturais que encerram as atividades do dia 22 são o espetáculo de dança ‘Agô’, com Michelle Pereira e o Rapper Pardal.

Xirê e Ájorim

A edição deste ano do Xirê da Consciência Negra engloba o evento Egbé Ájorim, uma parceria do Ilê Asé Bàbá Ajagunam (Alarokê) com o Abassá Axé Ilê Pilão de Oxaguian. Juntas as duas casas ampliam as discussões e irão abordar além da Memória e Identidade no Candomblé Sergipano, temas como Racismo Religioso, Intolerância Religiosa, a Preservação das Tradições, a Função Social do Terreiro e o Papel do Líder Religioso na Preservação do Meio Ambiente. O local será no Abassá Axé Ilê Pilão de Oxaguian, no bairro Aloque, em Aracaju, durante a manhã.

No turno da tarde, as atividades do III Xirê da Consciência Negra continuam com a atração cultural do Grupo de Dança Arà ìjo. A Mesa, cujo tema será ‘Memória e Identidade Sob a Ótica dos Sacerdotes’, terá como palestrantes Juracy Júnior; Diógenes D’babá; Fernando Aguiar; Cristiano José Dos Santos; Arvanley Augusto; Fernando Kasiderán; Sônia Oliveira; Martha Salles; Rita Tacitaô e Jaciara Nkisi. Ao final do evento, às 18h, a programação cultural fica por conta da banda Afoxé DiPreto que encantará o público com música, diversidade e cultura.

Confira a programação completa:

21/11 (quinta-feira)

Local: Auditório do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP/UFS)

18h – Cadastramento

18h30 – Abertura oficial, com Babá Juracy Júnior

18h45 – Mesa de Abertura: ‘Memória do candomblé em Sergipe’

Palestrantes: Marizete Silva Lessa; Arvanley Augusto; Reginaldo Daniel Flores; Cristiano José dos Santos; Sônia Oliveira e Jane Lúcia Ya’nganga.

19:30- Conferência: A trajetória do Babalorixá José Augusto dos Santos (Zé D’ Obakossô) Conferencista: Ivoneide Santos

20h15 – Atração cultural: Coletivo HECTA- Espetáculo de Teatro Sankofa

22/11 (sexta-feira)

Local: Ilê Axé Alaroke (Rodovia João Bebe Água, km 13, São Cristóvão/SE)

8h – Projeto ‘A Escola Vai ao Terreiro’

Local: Centro de Criatividade (Praça Saturnino de Brito, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE)

15h – Feira Preta e Oficinas (1. Dança, 2. Turbante, 3. Percussão)

19h – Mesa ‘Memórias e identidades: tradição, oralidade e prática no candomblé sergipano’

Palestrantes: Fernando Aguiar, Díjina A. Torres, Martha Salles e João Mouzart

21h00 – Apresentações culturais: espetáculo de dança ‘Agô’ (com Michelle Pereira) e Rapper Pardal

23/11 (sábado)

I EGBÉ ÁJORIM

(Realizado em parceria com o Abassá Axé Ilê Pilão de Oxaguian)

Local: Abassá Axé Ilê Pilão de Oxaguian (Aloque. Aracaju/SE)

9h – Credenciamento

9h15 – Atração cultural: Grupo Azuela

9h20 – Apresentação de atabaques

9h30 – Fala de abertura, com o Babá Cristiano: ‘O terreiro te abraça’

9h35 – Palestras

Racismo religioso: Ya Sônia

Intolerância religiosa: Meire Mansuet

O papel do líder religioso na preservação das tradições: Marta Sales e Fernando Aguiar

A função social do terreiro: Anderson Caatinga

O papel do líder religioso na preservação do meio ambiente: Juracy Júnior

11h20 – Homenagem a lideranças religiosas

11h40 – Encerramento

11h45 – Atração cultural: grupo de capoeira

Atividades do III XIRÊ

Local: Abassá Axé Ilê Pilão de Oxaguian (Aloque. Aracaju/SE)

15h – Atração cultural: Grupo de Dança Arà ìjo

15h20 – Mesa ‘Memória e identidade sob a ótica dos sacerdotes’

Palestrantes: Juracy Júnior; Diógenes D’babá; Fernando Aguiar; Cristiano José Dos Santos; Arvanley Augusto; Fernando Kasiderán; Sônia Oliveira; Martha Salles; Rita Tacitaô e Jaciara Nkisi

18h – Encerramento oficial com a atração cultural: Afoxé DiPreto

Por Ju Gomes