MOVA-SE DIVULGA AS CÂMARAS QUE MAIS GASTARAM COM DIÁRIAS EM SERGIPE

19/11/19 - 09:17:06

O movimento Atitude Sergipe (Mova-SE) realizou um levantamento do gasto efetuado na concessão de diárias por todas as Câmaras Municipais no estado de Sergipe. A fonte das informações são os portais da transparência das casas legislativas municipais acessados no período de 07 de novembro a 16 de novembro.

De janeiro a outubro de 2019, foram gastos cerca de R$ 3.971.692,38 em pagamentos de diárias por parte de todas as Câmaras Municipais do estado de Sergipe. Contudo, segundo o movimento, esse valor pode ser maior dado que algumas Câmaras Municipais não estão com seus portais da transparência atualizados.

A Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro foi a que mais gastou com diárias no período analisado, cerca de R$ 195.700,00. A casa legislativa tem 21 vereadores atualmente e o valor da diária, R$ 1000.00 pago para viagens interestaduais. Entre as câmaras municipais, é a maior diária fixada.

Veja a lista:

Fonte: Mova-SE