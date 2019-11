PF REALIZA OPERAÇÃO “FAROSTE”; NA MIRA, DESEMBARGADORES E JUÍZES DA BAHIA

19/11/19 - 08:31:09

A Polícia Federal realiza desde as primeiras horas desta terça-feira (19), a Operação Faroeste. Quatro desembargadores e dois juízes de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia são alvos de operação.

Veja o que informa a PF:

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (19/11), a Operação FAROESTE, com o objetivo de desarticular possível esquema criminoso voltado à venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, além de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico influência.

Mais de 200 Policiais Federais, acompanhados de Procuradores da República, cumprem quatro mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão em gabinetes, fóruns, escritórios de advocacia, empresas e nas residências dos investigados, nas cidades de Salvador, Barreiras, Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia, na Bahia, e em Brasília.

Também estão sendo cumpridas determinações de afastamento de quatro desembargadores e dois juízes de Direito de suas funções.

Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça e têm por objetivo localizar e apreender provas complementares dos crimes praticados.

Foto ilustração