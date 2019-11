SENADOR ALESSANDRO VIEIRA APRESENTA PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NA BARRA

Na manhã desta segunda, 18, o presidente estadual do Cidadania em Sergipe, senador Alessandro Vieira, esteve reunido com integrantes do partido da Barra dos Coqueiros e foi consolidada a decisão de lançar uma candidatura própria a prefeito e uma chapa de vereadores no município em 2020.

O jovem advogado Hebert Pereira, que é “filho” da Barra dos Coqueiros, foi o nome escolhido para encabeçar esse processo como o pré-candidato a prefeito e será apoiado por todo o grupo político e outros nomes de fora da política nesse novo desafio.

Hebert é um jovem preparado, que vem acompanhando a política em Barra dos Coqueiros desde 2008, quando participou ativamente dos bastidores da eleição municipal daquele ano. Até o final de 2011 desenvolveu projetos ligados à juventude na cidade, mas transferiu seu título para Aracaju, onde resolveu entrar para a política, concorrendo à eleição de vereador pela primeira vez em 2012, pela segunda vez em 2016 e atualmente é primeiro suplente de vereador da Capital. Também foi candidato a Deputado Federal em 2018, sendo bem votado em toda Grande Aracaju.

“Desde adolescente tinha o sonho de ser prefeito da cidade onde fui concebido e passei boa parte da minha infância, mas por questões familiares, foi em Aracaju – a terra que me abraçou e me deu a maioria das oportunidades -, que iniciei meus passos na política. Mesmo assim, nunca me afastei da Barra e sempre estive acompanhando de perto tudo que se passava, pois sabia que um dia eu ia voltar. Sou muito grato a Aracaju e continuarei a lutar por ela. Mas nesse momento, me sinto preparado e na obrigação de voltar às minhas origens, a fim de ajudar a renovar a política do meu município e garantir que o progresso chegue a todas as pessoas, principalmente para que as crianças e jovens da minha terra tenham as oportunidades que eu tive”, afirma Hebert Pereira.

Agora é esperar para ver. Mas uma coisa não temos dúvida: o jovem é preparado, íntegro e tem muita força de vontade. E com o apoio de grandes nomes da atualidade da política sergipana pode causar um rebuliço na política da “Ilha de Santa Luzia.”

Fonte e foto assessoria