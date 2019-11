Tem que pensar sobre candidatura

19/11/19 - 00:33:46

Diógenes Brayner – [email protected]

Tendências do Partido dos Trabalhadores demonstram excesso de otimismo para disputar as eleições municipais de Aracaju nas eleições do próximo ano. E vão mais adiante: também o Governo de 2022. Avaliam que a indicação será feita por Lula, que tem interesse em fortalecer “ainda mais” o partido em todo o Nordeste. Tem quem diga que o ex-presidente vai chamar a vice-governadora Eliane Aquino e pedir que ela seja a candidata no próximo ano. Acham que Aquino não deixará de atender a um pedido do líder maior do PT.

Tem também quem aposte que o nome da escolha de Lula será Márcio Macedo. Ele já trabalha a candidatura há alguns meses e vem conversando com a militância, com suas bases eleitorais e com lideranças de outros partidos. Entre eles o PSB, que saiu do bloco em 2016 porque preferiu apoiar Aécio Neves (PSDB), no segundo turno das eleições presidenciais, contra a petista Dilma Rousseff. Nada contra essa posição socialista, mas para Márcio poderá ser um impedimento, mesmo que Dilma seja carta fora do baralho.

Essa parte mais afoita do PT acha que, se Lula indicar, eles ganham o pleito e pronto. Não é mais assim. Mesmo no Nordeste e até em Sergipe, onde o partido sempre se saiu bem nas disputas para presidente. É preciso avaliar que o PT, como integrante de um bloco de esquerda, sempre teve boa votação no Estado e, mesmo assim, só elegeu Marcelo Deda para prefeito e governador e manteve Edvaldo Nogueira na Prefeitura. Em 2018 o nome foi o de Belivaldo Chagas, com uma vice petista. E sem nada mais.

Lógico, sem falar nos dois senadores eleitos até hoje [Zé Eduardo e agora Rogério Carvalho], além de deputados federais, como o próprio Marcio Macedo, que não obteve êxito na reeleição.

É preciso avaliar tudo com muito cuidado para não sofrer frustrações. O PT, mesmo com Lula no comando, conseguiu chegar à Prefeitura com esse mesmo grupo que ainda hoje o acompanha, dentro de um projeto político traçado por Marcelo Déda e que se mantém até hoje com dissensões recente do PSB e PDT, o primeiro não retorna, mas o segundo depende de conversas e até da possível filiação de Edvaldo Nogueira na legenda.

Quem do PT sair candidato à Prefeitura de Aracaju, caso aconteça, vai perder o apoio do MDB, PSD, PCdoB, PDT (?) e de outras legendas que mantiveram o projeto político de Déda em plena atividade no Estado e na Capital. Dentro do próprio PT tem quem pense assim e defenda à reeleição de Edvaldo Nogueira, inclusive pensando em 2022, quando pode oferecer um nome à sucessão de Belivaldo Chagas, mesmo que outros nomes bons de voto estejam com pretensão idêntica.

Além do mais, tem que olhar adiante: a direita em Sergipe – como em todo o Brasil – está readquirindo a força de antes, com mais musculatura. Vai com força para a disputa e pode criar obstáculo à continuidade de um projeto que se sustenta desde 2010. Daí a necessidade de baixar o fogo, pensar muito e não se deixar contaminar com a força de um lulismo que, de alguma forma, perdeu densidade.

Mesmo diagnóstico

Nas filas dos bancos, depois de um feriado prolongado, as conversas rolam. Ontem, o assunto era a internação do governador Belivaldo Chagas. As versões eram várias e uma delas dizia que a causa teria sido o 13º Salário.

*** Um deles observou: “se fosse outro iria para o Sírio Libanês, em São Paulo, para ter o mesmo diagnóstico obtido no São Lucas”.

Vai a Simão Dias

Sentindo-se bem, mas obedecendo à sugestão médica para repouso, o governador Belivaldo Chagas viajou a Simão Dias, onde ficará até o domingo. Reassume segunda-feira.

*** Lá não tem como controlar a visita de parentes e amigos, mas evitou falar sobre política e de problemas administrativos. A ordem é relaxar!

Visita e papo

Ontem a governadora em exercício Eliane Aquino fez uma visita ao governador Belivaldo Chagas. Nada de conversa administrativa.

*** Eliane desejou rápida recuperação e viu que Belivaldo está bem.

Sergipe na França

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, José Augusto, e o Superintendente de Parcerias Públicas Privadas, Oliveira Júnior, estão em Paris e representam Sergipe.

*** Os dois participaram de encontros juntos aos demais governadores do Nordeste.

Eliane e Márcio

Em conversa de cafezinho, um petista bem enfronhado disse que o ex-presidente Lula é que vai indicar o candidato a prefeito de Aracaju em 2020 e ao Governo em 2022.

*** Para ele, os dois nomes da preferência de Lula seriam Eliane Aquino e Márcio Macedo.

*** Acrescentou que se Eliane Aquino for indicada, o Republicanos passa a apoiá-la imediatamente, além de outros partidos.

Nem pensar

O Republicanos, entretanto, sequer pensa nessa possibilidade de apoio a Eliane, caso ela seja candidata à prefeita, o que parece fora de cogitação. Também não estará com Márcio.

*** Membros do Republicanos estão muito próximos a Edvaldo Nogueira (PCdoB) e vão lhe dar apoio na disputa pela reeleição.

Reforma da previdência

Se o PT não defender em público e votar favorável à reforma da Previdência em Sergipe, o Governo não terá votos para aprová-la mantendo os espaços petistas.

*** Esse é o zum, zum, zum que rola na Assembleia. Deputados da base votarão observando que quem for Governo é para ônus e bônus .

Silvany vai à reeleição

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, disse ontem que colocará em discussão o seu nome para a reeleição, mas quem vai decidir é o grupo político que a segue.

*** Segundo Silvany, o seu nome figura bem nas avaliações feitas junto à população, ao lado de Astrogildo da Farmácia, que foi seu adversários em 2016.

*** Silvany está sem partido, mas vai para o PSC e fará um ato de filiações para acomodar membros do seu grupo, inclusive que vão disputar mandatos de vereador.

Capela não tem dono

Sobre a presença do ex-prefeito Manoel Messias Sukita ela disse que ele terá todo o direito de indicar alguém para disputar a Prefeitura ou, se puder, ser candidato.

*** Assim como o ex-prefeito Ezequiel Leite também pode candidatar-se e tentar retornar à Prefeitura.

*** E finalizou: “Capela é do povo! Ninguém é dono de sua gente”.

Sobre conversas

O ex-deputado federal André Moura (PSC), atual chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, disse ontem que depois da decisão de Gilmar Carvalho em deixar o partido, a sigla ficou à vontade para conversar com outros candidatos.

*** Vamos iniciar a fase de contatos visando às eleições municipais, inclusive com o prefeito Edvaldo Nogueira.

Ação no Rio de Janeiro

André Moura falou sobre sua atuação como chefe da Casa Civil. Disse que o governador Wilson Witzel anunciou o pagamento do 13º Salário integral dos servidores para o dia 02 de dezembro.

*** Além disso, o Governo vai ajudar a alguns municípios que têm dificuldade para pagar o décimo terceiro.

Jackson em silêncio

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) até o momento não falou sobre o Lula solto e está em silêncio, embora já tenha deixado claro que estará ao seu lado.

*** Deixa transparecer que em Sergipe apoiará a reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB), mesmo que o PT tenha candidatura própria.

Tem todo direito

Nos grupos sociais alguns protestos contra o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB) que declarou apoio a Lula e incentivou os gritos de “Lula Livre”!

*** A queixa era porque o Fasc, onde se deu a manifestação, teria sido financiado por recursos do Governo Federal.

*** A manifestação do prefeito Marcos Santana é livre, democrática e tem direito de fazer a opção pela tendência que melhor se adapta à sua visão política.

Falta de ação

Deputado Capitão Samuel admite que tragédia das crianças assassinadas pela mãe e padrasto no bairro Santa Maria demonstra a falta de ação do poder Público.

*** – Conselho Tutelar sem estrutura de prosseguir nas ações de proteção e quantos abrigos com vagas nós temos? As condições desses abrigos? – Pergunta Samuel.

Pastora Salete

A vereadora Pastora Salete será a candidata do Republicanos à Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Ontem a sigla reuniu-se com ela e fará o lançamento em breve.

*** Salete participou de Encontro de Mulheres da legenda em Brasília e a direção nacional a indicou como candidata à Prefeitura. Ela foi a vereadora mais votada em 2016.

Breno em Arauá

Breno Silveira será candidato a deputado estadual em 2022 e já está participando de eventos em cidades do interior, como Arauá, ao lado do grupo político liderado pela prefeita D. Ana.

*** Também estava o pré-candidato a prefeito do município, Fábio Costa e de vereadores.

Um bom bate papo

Senado acuado – Não será difícil sair o impeachment de Gilmar Mendes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está acuado.

Deu em água – Novo pedido de impeachment do prefeito de Canindé do São Francisco, Ednaldo da Farmácia, deu em água.

Moro mente – Márcio Macedo participou ontem do debate: “Moro Mente” realizado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.

Não fala – Alessandro Vieira (Cidadania) ainda não falou sobre candidatura sua ao Governo do Estado em 2022.

Mantém nomes – Ainda não há decisão, mas os nomes do Dr. Emerson, de Emília Corrêa e Milton Andrade são os possíveis candidatos a prefeito de Aracaju pelo grupo.

Não descarta – Apesar dos três nomes já citados pelo grupo que pregam mudanças na política, a delegada Danielle Garcia não está descartada.

PT defende STF – O PT divulga que bolsonaristas desrespeitam a constituição e afrontam o STF para perseguir e prender o maior líder popular desse país.

Nelson Carvalheira – Advogados pedem impeachment de Toffoli à OAB: “Conduta arbitrária e possivelmente criminosa.”

Rogério Correia – Paulo Guedes é um desastre na economia e o país não cresce e na política mandam os milicianos Bolsonaros e o país retrocede!