ACESE lança Natal no Centro Premiado para estimular comércio no Centro de Aracaju

20/11/19 - 06:23:48

A Associação Comercial de Sergipe, através do Núcleo Centro Forte, em parceria com a CDL-Aracaju, Fecomércio-SE, SEBRAE-SE e Banese Card, iniciou nesta terça-feira, 19, sua programação de Natal, com o lançamento da Campanha Promocional “Natal no Centro Premiado” e uma exposição de carros antigos, em parceria com o Clube de Veículos Antigos do Farol.

Durante a campanha “Natal do Centro Premiado” serão sorteados mais de R$ 10 mil em prêmios, incluindo vale-compras e uma motocicleta zero quilômetro, em parceria com o Banese Card. Além disso, comemorando o período natalino, todo o Calçadão será ornamentado para que o clima dessa época tome conta do Centro, inclusive com a casinha do papai Noel.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, Marco Pinheiro, a ideia valoriza o comércio no Centro como um todo. “O Centro de Aracaju é um verdadeiro shopping a céu aberto. Por mais que a campanha uma gama de lojistas, beneficia todo o comércio e seus diversos setores. Assim, sabemos que a semente plantada pelas ações do Núcleo Centro Forte em junho e neste período, germinarão e darão frutos, estimulando outros lojistas a se unirem em prol do ambiente de negócios em Aracaju, em Sergipe e no Brasil”, afirmou.

Como participar

A cada R$ 100 em compras, o cliente terá direito a um cupom. Caso a compra seja paga através do Banese Card, o cliente concorre também a um sorteio de 5 vale-compras no valor de R$ 1000. Os cupons poderão ser depositados nas lojas participantes ou ainda na Casinha do Papai Noel, que será instalada no Calçadão do Centro Comercial de Aracaju.

Participam da promoção as lojas: Aju Beauty Center; Aquarela Confecções; Bela Vista Móveis; Bijou Fashion / Um 99; Casas J&A; Casas Oliveira; Center Palace; Clube Moda; Dele & Dela; Di Oliveira; Distribuidora Globo; D’Laine; Emmanuelle; Equilíbrio Calçados; Gente Pequena; Guarujá Tecidos; Huteba; Karib Jóias; Lay e Victor; Litoral 655; Lojas Imperador; Lojas São José; Nordic; Óticas Santana; Paulistão das Malhas; Pipeline Surf Shop; Pop Show; Reis dos Tecidos; Sergeco; Supermoda João Pessoa; Supermoda Laranjeiras; Yzlu; e Zanquy.

Exposição de Carros Antigos

Como ação inicial e em homenagem ao Dia Internacional do Homem, cerca de 15 automóveis antigos foram expostos na Praça General Valadão e chamaram a atenção do público que passava pelo local.

A iniciativa surgiu através de uma parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe e o Clube de Veículos Antigos do Farol. Entre os carros expostos, estava um modelo Puma conversível e um Mercedes Benz 1964, que pertenceu à apresentadora Hebe Camargo. Outro carros como Fuscas e Opalas também foram expostos.

Funcionamento do Centro de Aracaju

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju, o horário será ampliado de 1º de dezembro das 8 às 21h, e do dia 16 ao dia 31, das 8 às 22h, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro – vésperas de Natal e Ano Novo – que funcionará das 8 às 17h, como maneira de aproveitar o “boom” do período natalino, com a presença do Natal Iluminado na Praça Fausto Cardoso.

