Amintas para Camilo“você está acostumado a defender vagabundo, condenado como você”

20/11/19 - 15:59:00

“Os bravos policiais militares estão na rua para defender gente de laia”. Esse foi o clima na Câmara Municipal de Aracaju na sessão realizada nesta quarta-feira (20).

A polêmica entre o vereador cabo Amintas (PTB) e o colega vereador Camilo Lula (PT) começou por conta de um projeto que está tramitando na CMA que é uma moção de aplausos aos policiais militares que participaram de uma operação e que terminou com a morte de um traficante na avenida Beira Mar.

Sobre o projeto, Camilo disse que “na comissão de justiça e redação, a gente tem obrigação de votar de acordo com a constitucionalidade do tema. Pra além do mérito do caso e fui pesquisar o nome do sujeito e vi que tinha acontecido uma execução na abordagem policial e a constituição de nossa república preserva a vida. Então é inconstitucional você dar uma moção de aplausos para uma execução”, disse o vereador Camilo.

Já o cabo Amintas que ouvia a fala do colega petista, pediu a palavra e afirmou que “vice está acostumado a defender bandido, invasores de terra. Agora vai ter que se explicar com a Polícia Civil! Ele quer saber mais que os peritos?”, disse Amintas.

Cabo Amintas, demonstrando muita irritação, não poupou críticas a Camilo e disparou “gostaria de aqui solicitar a SSP e DHPP, intime o vereador Camilo, porque ele acabou de dizer aqui que houve uma execução. É costume do vereador Camilo defender vagabundos, invasores de terra, marginais nessa casa e agora dizer que policiais militares executaram um traficante, um assassino eu não vou admitir não. Você respeite a minha polícia militar. O senhor respeite os policiais que estavam ali”, desabafou Amintas.

Amintas concluiu sua fala afirmando que “o senhor sabe é estar do outro lado, o senhor sabe porque o senhor é condenado. Nunca mais fale dos policiais que estão na rua para defender gente de sua laia. Não vou permitir esse tipo de comportamento contra a minha polícia”, disse.

Munir Darrage