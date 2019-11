Aracaju recebe Mutirão do Diabetes para atendimento gratuito à população

Sociedade Sergipana de Oftalmologia, com apoio da Novartis, promove ação de conscientização sobre o diabetes com exames gratuitos

Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado em novembro, um mutirão será realizado em Aracaju, no próximo sábado, 23 de novembro, no Shopping Riomar. A ação, organizada pelo próprio hospital e apoio da farmacêutica Novartis, por meio do Programa De Olho no Diabetes, trará atendimento gratuito à população com a realização de exames e distribuição de material educativo sobre a doença silenciosa que afeta cerca de 13 milhões de pessoas somente no Brasil.¹

A ação oferecerá atendimento multidisciplinar com exames especializados como o de fundo de olho e avaliação com nutricionista. O intuito é promover conscientização não apenas sobre o diabetes, mas também as complicações como insuficiência renal, retinopatia diabética e edema macular diabético. Após a realização dos exames, os pacientes diagnosticados serão direcionados para prosseguir com o tratamento na rede pública de saúde e orientados a como lidar com a doença.

O Programa De Olho no Diabetes funciona desde agosto de 2018, com o objetivo de gerar conscientização das complicações oculares relacionadas ao diabetes. Através do portal (www.deolhonodiabetes.com.br) é possível ter acesso a informações, notícias, serviços e atividades. O portal oferece ainda uma plataforma que permite encontrar especialistas – endocrinologistas e oftalmologistas – e centros de referência em cuidados da visão, seja para diagnóstico, tratamento ou acompanhamento. A busca é feita com o CEP do usuário, o que permite encontrar o profissional mais próximo de sua casa ou trabalho.

Sobre a doença

O diabetes é uma enfermidade silenciosa, associada principalmente à herança genética, mas também relacionada ao estilo de vida, em que os diagnosticados apresentam deficiência na função do hormônio insulina. Por se tratar de uma doença sistêmica, pode desencadear outras complicações como problemas renais e doenças oftalmológicas – pessoas com diabetes têm 60% mais chance de desenvolver catarata e 40% mais de desenvolver glaucoma². O tratamento alia medicamentos e controle alimentar e é disponibilizado pelo SUS.

Serviço:

Data: 23/11/2019

Horário: 10h00 às 22h00

Local: Shopping Riomar

Endereço: R. Delmiro Gouvêia, 400 – Coroa do Meio, Aracaju – SE

Sobre a Novartis

A Novartis provê soluções inovadoras de saúde que atendem às necessidades em constante evolução dos pacientes e sociedades. Sediada na Basileia, na Suíça, a Novartis lidera globalmente as áreas de medicamentos inovadores; medicamentos econômicos, como genéricos e biossimilares; e soluções para o cuidado com os olhos. Em 2017, o Grupo alcançou vendas líquidas de US$ 49,1 bilhões, com investimentos em P&D de aproximadamente US$ 9 bilhões. As empresas do Grupo Novartis empregam cerca de 125 mil colaboradores.

Os produtos da Novartis são comercializados em aproximadamente 155 países ao redor do mundo. Para mais informações, visite novartis.com.br.

