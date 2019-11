Com duas mil vagas, primeiro lote da 37ª Corrida Cidade de Aracaju esgota em tempo recorde

20/11/19 - 05:02:27

Abertas na manhã desta terça-feira, 19, as inscrições para as duas mil vagas do primeiro lote da 37ª edição da Corrida Cidade de Aracaju esgotou em apenas três horas. O anúncio da data da competição foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju.

Consolidada como uma das principais corridas de rua do país, a Corrida Cidade de Aracaju será realizada no dia 21 de março de 2020, no âmbito das comemorações do aniversário da capital sergipana.

“A corrida já é o principal evento de comemoração do aniversário da cidade e atesta o sucesso da gestão municipal. As três edições anteriores foram brilhantes e nossa expectativa é repetir o sucesso em 2020”, afirma Antônio Hora, ao explicar que a realização da corrida é também exemplo da correta aplicação de recursos e de otimização de resultados.

A corrida de 2020 contará com patrocínio de R$400 mil do governo federal. Em premiação, a Corrida distribuirá mais de R$100 mil. A Prefeitura dividiu as 5 mil vagas disponíveis em três lotes. O primeiro, aberto nesta terça e já esgotado, disponibilizou 2 mil vagas. Haverá mais um lote com outras 2 mil vagas e um lote com 1 mil vagas.

A inscrição para a competição é feita pelo site Central da Corrida, assim como o pagamento dos kits e a escolha dos trajetos – 5 km, 10 km e 24 km. A inscrição custa R$20,00 para atletas sergipanos e R$40,00 para atletas de outros Estados. Servidores públicos municipais da Prefeitura de Aracaju e da Câmara Municipal de Aracaju, adolescentes entre 15 e 17 anos, atletas de Sergipe com mais de 60 anos e pessoas com deficiência são isentos.

Aos 68 anos, Wilma Menezes participará pela terceira vez. “Todo ano aumento o trecho e percebi que minha saúde melhorou bastante, minha meta é chegar nos 24km”, declara a corredora que iniciou uma vida de atividades esportivas na 35º edição. “Faço um convite para todas as pessoas, independente da idade. São inúmeros os benefícios à saúde”, afirmou.

A corrida

Unindo cultura e tradição, a Corrida Cidade de Aracaju utiliza o percurso da competição para contar a história da mudança de capital do estado. De São Cristóvão a Aracaju, a corrida passa por pontos turísticos importantes para o desenvolvimento da capital sergipana.

Somente na edição de 2019, a competição mobilizou 4 mil pessoas e encerrou as inscrições em três semanas.