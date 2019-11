FAMES QUER POSICIONAMENTO DE PARLAMENTARES SOBRE A PEC DOS MUNICÍPIOS

20/11/19 - 08:25:41

Prefeitos dos municípios de Amparo do São Francisco, Cumbe, Canhoba, General Maynard, Itabi, Malhada dos Bois, Pedra Mole, São Miguel do Aleixo, Santa Rosa de Lima, Telha e São Francisco, além de outros prefeitos convidados, estarão reunidos, junto com deputados federais e senadores sergipanos, em uma mobilização realizada pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) contra a PEC que extingue municípios com menos de 5 mil habitantes. A reunião acontecerá nesta sexta-feira, 22, a partir das 9h, na sede da Federação, em Aracaju.

A FAMES se uniu aos gestores na luta contra a aprovação da PEC 188/2019, de autoria do Governo Federal, que tramita no Congresso Nacional. O objetivo é expor as consequências negativas para os parlamentares, buscando o apoio deles contra a aprovação da Proposta.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, acredita que a aprovação da PEC acaba com os serviços prestados às comunidades, história, cultura e identidade da população em geral. “Extinguir os municípios representa um retrocesso para o País. Não seria uma justa opção para tirar o Brasil da crise e diminuir os gastos econômicos, pois existem raízes, culturas e a construção de uma história”, opinou.

O vice-prefeito de São Miguel do Aleixo, José Gilton da Costa Meneses, reforçou a ideia dos prejuízos. “Eles serão enormes, caso o nosso município seja extinto. Por isso vamos nos unir à FAMES, à CNM e cobrar uma posição firme dos nossos deputados e senadores contra a proposta. Isso jamais pode acontecer”, alertou.

A FAMES fica localizada na Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 650 – Coroa do Meio, em Aracaju.

