Fest Verão Sergipe ganha mais dias e promete “esquentar”

20/11/19 - 11:21:49

Ivete, Gustavo Lima, Wesley Safadão, Bell Marques, Léo Santana, entre outros, vão agitar o verão sergipano

Esse ano, o verão sergipano vem mais quente do que nunca! É que a sexta edição do Fest Verão Sergipe está repleta de novidades. Dessa vez, o evento traz uma série de outros eventos que promete reunir sergipanos e turistas dos quatro cantos do país. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 19 de novembro, durante uma badalada festa no Deck Sushi Lounge, no bairro 13 de Julho, em Aracaju, com a presença de patrocinadores, imprensa, trade turístico, autoridades públicas, artistas, entre outros.

Pensada para agradar a todas as “tribos” que ama o verão – e quem não ama? – a festa terá novo formato e será realizada em diversos dias. O pontapé inicial será no dia 21 de dezembro de 2019, com os shows das pitassilgas baianas, Ivete Sangalo, Alinne Rosa e DJ Estther Alencar, no Mambo Beach Bar. No dia 27 de dezembro, a festa continua com Bruno & Marroni, grupo Raça Negra e a cantora Priscila Senna agitando o público na Arena de Eventos.

O ano vai virar, mas a folia continua com “É o Tchan no Paraíso”, no dia 5 de janeiro de 2020, no Top Marine. O grupo É o Tchan e Quinto Round agitarão a folia. No dia 11 de janeiro, a festa vai rolar com o projeto “AV Beer”, de Avine Vinny, que vai acontecer também no Top Marine. Ele dividirá o palco com Rafa e Pipo.

E no dia 18 de janeiro, o encontro será no “Fest Verão Sergipe”, com a presença de diversos artistas no palco da Arena de Eventos, agitando o público, numa megaestrutura inédita. Sobem ao palco, Gustavo Lima, Léo Santana, Wesley Safadão, Luanzinho Morais, Mano Walter e Mariana Fagundes.

E pensa que acabou? Não mesmo! No dia 25 de janeiro o saudosismo dará lugar a muita diversão. No clima contagiante, o público vai relembrar o Pré-Caju no Bloco “Vumbora”, com o cantor Bell Marques em cima do trio, saindo da frente do antigo Hotel Parque dos Coqueiros até o mambo Beach.

Os ingressos já estão à venda na Central do Ticket, localizada no primeiro piso do RioMar Shopping. Mais informações através do telefone (79) 3219-2069.

Programação:

Sábado (21/12/19) – 22h – Mambo Beach Bar

Ivete Sangalo

Alinne Rosa

DJ Estther Alencar

Sexta-feira (27/12/19) – 22h – Arena de Eventos

Bruno & Marroni

Raça Negra

Priscila Senna

Domingo (05/01/20) – 16h – Top Marine

É o Tchan no Paraíso

Quinto Round

Sábado (11/01/20) – 16h – Top Marine

AV Beer com Avine Vinny

Rafa e Pipo

Sábado (18/01/20) – 21h – Arena de Eventos

Gustavo Lima, Léo Santana, Wesley Safadão, Luanzinho Morais, Mano Walter e Mariana Fagundes.

Domingo (25/01/20) – 16h – Orla de Atalaia

Bloco Vumbora com Bell

Assessoria de Imprensa