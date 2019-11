Gerônimo e Banda Mont Serrat fecham o mês da consciência negra na quinta instrumental

A edição de novembro, que encerra o mês da Consciência Negra, do nosso Quinta Instrumental conta com Gerônimo e Banda Mont Serrat, Dissonantes e Orquestra de Atabaques. O projeto, que é realizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), acontece no próximo dia 28 e, como sempre, a partir das 19h, na Praça General Valadão, com entrada franca.

Gerônimo e Banda Mont Serrat trazem um passeio musical pelas tradições culturais da Bahia com sucessos que marcaram carnavais. Gerônimo, símbolo contemporâneo da cultura baiana, vem com sua marcante polirritmia, que mistura a música afro-baiana, ritmos latinos, lambada, igexá, aguerê, afoxé, adarrum, entre outros.

Dissonantes, grupo instrumental sergipano formado por Daniel Melo (flauta transversal), Kelvin Cruz (bateria), Kelvin Farias (contrabaixo), Erick Freitas (piano) e Rafael Freitas (violão/guitarra). O grupo traz em seu repertório interpretações de peças do MPB, com execução de músicas autorais e de caráter erudito.

Orquestra de Atabaques, grupo sergipano que coloca lado a lado instrumentos da tradição ritual africana como rum, rumpi, lê, agogô, berimbau etc, vem para compor e abrilhantar a programação desta edição. O grupo tem como principal objetivo a busca pela valorização da música negra e preservação de suas raízes culturais. Tem a percussão como base musical de suas manifestações e, junto aos outros artistas, promete trazer uma experiência incrível à Praça General Valadão!

