HOMEM ASSASSINADO DEIXA TRÊS FILHOS E MULHER GRÁVIDA DE GÊMEOS

20/11/19 - 10:55:47

Um crime brutal foi registrado no inicio da manhã desta quarta-feira (20) no conjunto Neuzice Barreto, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações passadas pelo pai da vitima, Danilo Batista Santos, 29 anos, foi assassinado após ser atingido por tiros na cabeça que atingiram os olhos, matando-o no local.

Em entrevista ao radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida, o pai contou que a motivação do crime tem envolvimento com drogas. “Eu avisei que quem se envolve com isso o fim é esse mesmo. A gente fala mas não adiantou”, reclamou o pai conhecido como Foengo.

Ele contou ainda que há cerca de dois anos e sete meses, um outro filho, Dorionaldo Santos Jr , 22 anos, foi assassinado há dois meses, também em Socorro.

Danilo Batista Santos deixa a esposa grávida de gêmeos e três filhos.