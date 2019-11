HOMEM TENTA LIBERAR CARRO DE AMIGO PRESO E ACABA DETIDO TAMBÉM

20/11/19 - 09:36:21

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta terça-feira (19), dois homens com mandados de prisão em aberto. O fato ocorreu no km 4 da BR 235, em Nossa Senhora do Socorro-SE.

Os agentes federais realizavam o trabalho de fiscalização quando abordaram o veículo modelo Fiat/Pálio e, ao consultarem os sistemas da PRF, perceberam que constava um mandado de prisão civil em desfavor do condutor, em razão de dívida por pensão alimentícia.

Como não foi constatada nenhuma irregularidade administrativa, o condutor, que já estava detido, ligou para outra pessoa comparecer à Unidade Operacional da PRF a fim de retirar o automóvel, entretanto, ao chegar no posto da PRF, descobriu-se que também havia um mandado de prisão em seu desfavor, dessa vez por lesão corporal em âmbito doméstico – Lei Maria da Penha, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Diante dos fatos, os infratores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte e foto: PRF