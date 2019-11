MULHER PRESA ACUSADA DE PARTICIPAR DA MORTE DE DOIS FILHOS ESTÁ GRÁVIDA

20/11/19 - 10:08:53

A mulher que foi presa acusada de participar da morte de dois de seus filhos, Juciara Santos, está grávida.As informações são de que Juciara já vinha fazendo pré-natal em uma unidade de saúde da região.

As duas crianças, uma menina de 10 anos e um menino seis anos, foram encontradas mortas no dia 8 deste mês em uma lagoa no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Juciara é mãe de três filhos que foram mortos de forma trágica. O primeiro morreu afogado, mas não informações sobre as condições da morte e agora, ela confessou que participou, ao lado do companheiro, um ex-presidiário que é apontado como autor do bárbaro crime.