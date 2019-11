‘Natal de Bolinhas’ diverte crianças e adultos no Shopping Jardins

20/11/19 - 05:39:43

Atração permanece até o dia 5 de janeiro de 2020 no centro de compras em Aracaju (SE)

Neste fim de ano, o Shopping Jardins convida o público de todas as idades a mergulhar fundo na diversão e curtir momentos de alegria em uma piscina gigante repleta de esferas coloridas. Até o dia 5 de janeiro de 2020, o ‘Natal de Bolinhas’ entretém crianças, jovens e adultos na Praça de Eventos Orquídea, no centro de compras localizado na zona Sul de Aracaju (SE).

O espaço temático de 120 metros quadrados com 220 mil esferas verdes e vermelhas, conta com house slide – que dispõe de quatro tobogãs para o participante escorregar e mergulhar na piscina – e torre de quase 4 metros de altura, com escorregador caracol iluminado.

O ‘Natal de Bolinhas’ funciona, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. O acesso é permitido ao público de todas as idades e o ingresso tem o valor individual de R$ 25, com tempo ilimitado para a brincadeira.

A atração tem classificação livre e os responsáveis pelos baixinhos devem permanecer na área do evento, enquanto as crianças divertem-se. Meninos e meninas com até 2 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável pela criança. Neste caso, o acesso do acompanhante é gratuito.

‘Natal de Bolinhas’

O quê? Piscina gigante de bolinhas com 220 mil esferas coloridas, house slide e torre com escorregador caracol iluminado. Atração para todas as idades.

Quando? Até 5 de janeiro de 2020, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 25, com tempo ilimitado para a diversão.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Em anexo, seguem imagens do Natal de Bolinhas.

Foto: Divulgação

Fonte Shopping Jardins