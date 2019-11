NATAL ILUMINADO CONTRIBUI PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS NO FINAL DE ANO

20/11/19 - 10:30:53

O ciclo produtivo de Sergipe amplia sua capacidade de absorção de trabalhadores no período de festas de final de ano, e com o Natal Iluminado não poderia ser diferente. Empresários do comércio, serviços e turismo estão direcionando seus processos de ampliação de seu quadro pessoal, com vistas ao evento que já se tornou um marco no calendário festivo de final de ano do Brasil. Setores da área industrial, máquinas, serralheria, lojas do comércio varejista e atacadista, prestadores de serviços de turismo e alimentação estão animados com a perspectiva de elevação nas vendas e contratação de trabalhadores. Além disso, também há o estímulo à economia criativa, com a implantação de serviços para os visitantes das praças iluminadas pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac que formam o cartão postal especial de natal dos sergipanos.

De acordo com o deputado federal, Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, os empresários já iniciaram sua temporada de contratações, além de haver no próprio Natal Iluminado, a elevação dos postos de trabalho, por meio das ações das empresas participantes da construção do ambiente paisagístico-iluminativo da cidade.

“O Natal Iluminado é um investimento que movimenta mais de 1 milhão de reais na sua implantação, o que traz contratações de vários tipos, movimentando toda nossa economia. A Lumibrasil, por exemplo, abriu sua sede em Sergipe, se fixando definitivamente em Aracaju, contratando trabalhadores locais para a montagem, feitura das peças, manutenção dos equipamentos, engenharia de projetos, engenharia elétrica e muito mais. Isso também elevou a circulação dos recursos pelas empresas locais que produzem os equipamentos que serão utilizados. Toda essa grande estrutura movimenta o comércio, a indústria de equipamentos e sobretudo o comércio varejista, pois a decoração é um atrativo para o consumidor e incentiva o lojista a contratar mais. Isso também gera emprego no setor de alimentação e de economia criativa para os vendedores de barracas de alimentos e artesanato, bem como o movimento no cenário cultural com a contratação de artistas para o evento. Esse é um ciclo que movimenta toda nossa economia de modo acelerado, fortalecendo a geração de emprego e renda para nosso povo no final do ano. Além disso, nosso comércio abrirá até à noite, para atender o consumidor, criando mais empregos do que o estimado anteriormente para esse período. São empregos extras além dos habituais desse período de contratação do comércio”, disse Laércio Oliveira.

Todo o processo de desenvolvimento do Natal Iluminado é pensado para atender as expectativas do público, mas também investir no que é mais importante, atrair receita para as lojas do comércio e estabelecimentos do turismo. Aracaju registrou elevação de contratações nos dois últimos anos, depois que o Natal Iluminado passou a existir e o fortalecimento da cadeia produtiva do comércio e turismo, com a movimentação das pessoas nas atividades econômicas é importante para o crescimento econômico e um dos objetivos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac ao desenvolver a ação destacada nacionalmente para o mercado de turismo. O que estimula a elevação da chegada de turistas para o estado, alimentando o fluxo das mais de 50 atividades direcionadas para receber os visitantes de outros estados.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria