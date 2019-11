Parque da Sementeira começa a ser preparado para o Natal Iluminado

20/11/19 - 06:36:53

O Parque Governador Augusto Franco, também conhecido como Parque da Sementeira, começa a ser preparado para receber o Natal Iluminado. Nesta terça-feira, 19, a empresa responsável pela decoração deu início à montagem das estruturas. Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o grupo Energisa, o projeto, em sua terceira edição, terá um milhão de pontos de luz no espaço, que é administrado pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Durante a manhã, os técnicos concentraram os trabalhos na alameda das palmeiras localizada na entrada do parque, onde estão sendo instalados os 14 postes galvanizados que irão compor os portais iluminados da decoração do acesso principal. Outros itens que fazem parte da ornamentação cênica também estão sendo preparados pela equipe.

Neste ano, a decoração foi ampliada e terá o dobro de extensão em relação ao ano passado. Serão oito árvores de Natal na região dos lagos, uma árvore na área central, dois túneis, asas de anjo iluminadas para que as pessoas possam fazer fotografias, além de objetos que seguem a temática natalina, como grandes caixas de presente. Nesta edição será utilizada, ainda, a tecnologia ‘Festão’, que permite contemplar a decoração também durante o dia.

O acendimento das luzes está previsto para o dia 5 de dezembro e a decoração permanecerá por 30 dias.

Natal Iluminado

A decoração natalina do Parque da Sementeira foi retomada no início da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, em 2017, já em parceria com a Energisa. No primeiro ano, o projeto contou com um presépio, em tamanho real, além de 19 árvores de Natal, sendo uma com 8 metros de altura, dois portais luminosos e 200 figuras luminosas. Em 2018, a parceria entre a Prefeitura e a empresa foi ampliada, garantindo a instalação de 280 mil pontos de luz pelo parque.

Foto: Felipe Goettenauer