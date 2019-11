POLÍCIA ENCONTRA DROGAS, ARMAS E MAIS DE R$ 17 MIL EM RESIDÊNCIA EM ARACAJU

20/11/19 - 09:16:19

Agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil apreenderam na manhã desta quarta-feira (20) drogas, armas e mais de R$ 17 mil em uma residência localizada no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju, nesta terça-feira (19).

A apreensão aconteceu após uma denuncia e as informações são de que foram apreendidos R$ 17.226, uma pistola calibre 40, um carregador com 14 munições, um carregador para pistola calibre 380, com 14 munições e outras 23 munições calibre 380, além de um simulacro de pistola, 360 gramas de maconha e haxixe, papel filme utilizado para embalar a droga, canivete e documentos.

Os suspeitos não foram localizados, mas os materiais serão periciados para chegar a identificação dos envolvidos. Informações podem ser passadas pelo Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Foto SSP