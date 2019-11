Populares querem pedir repórter Roberto Cabrine do SBT em Canindé de São Francisco

20/11/19 - 14:18:22

Alguns populares de Canindé de São Francisco estão pensando em se organizar e pedir ao Sistema de Televisão Brasileira (SBT) que envie o repórter Cabrine para fazer uma matéria sobre a situação que o município vem passando nesses últimos dois anos. Os depoimentos são de que a situação passou do limite do suportável porque a esperança, após a Justiça acatar o pedido da Câmara Municipal, se contradisse justamente por quem tem o dever e obrigação de promover a própria justiça. Numa frase dita por uma fonte do site que relatou, M.J.T. “A última fronteira era a Justiça, a esperança se foi. Quem sabe com uma imprensa de nível nacional, as autoridades do Estado olhem para nós.”

Roberto Cabrine é o âncora do programa Conexão Repórter da TV SBT e tem visitado por algumas vezes o Estado de Sergipe onde fez reportagens bombásticas. A presença dele seria para dar visibilidade maior sobre a situação e exibindo para todo o País chamando a atenção para o município que se tornou referência em riqueza e belezas naturais, porém, não conseguiu promover o desenvolvimento da região e seu povo.

“Não queremos guerra com o atual prefeito, nem o que passou e nem com os políticos. O que queremos é justiça. O nosso futuro e o futuro dos nossos filhos estão sendo roubados já de agora com tanta coisa errada aqui e mesmo com provas ninguém faz nada. Esse final de ano é mais um triste e sem nosso salários em dia. Existe até ameaças. Por favor não revele meu nome”, disse emocionada uma mãe de família que é funcionária.

Algumas figuras locais, cujos nomes não foram revelados, pretendem entregar uma espécie de dossiê relatando tudo que o município vem passando, inclusive, falando de acertos políticos e conduções de posturas. “Alguma coisa precisa acontecer ainda esse ano ou o futuro é incerto em Canindé de São Francisco”, relatou outra fonte.

Por Adeval Marques

Com informações de várias fontes