Prorrogada inscrição para oficina de Gestão Costeira até 22 de novembro

20/11/19 - 14:54:12

Capacitação ocorrerá nos dias 26 e 27 de novembro, no auditório do MPF, em Aracaju (SE)

A Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) prorrogou, até 22 de novembro, as inscrições para a “Oficina Estadual Interinstitucional de capacitação em gestão de praias do Projeto MPF Gerco (Fase 2) – Turma X”, que será em 26 e 27 de novembro, das 8h30 às 17h, auditório do MPF, em Aracaju (SE). O encontro visa a capacitar os participantes acerca do gerenciamento costeiro, destacando a possibilidade de transferência da gestão de orlas de praias urbanas.

A atividade é voltada para membros e servidores do Ministério Público da União (MPU) e para representantes de órgãos municipais, estaduais e demais órgãos e instituições integrantes do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-Gerco) e da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM). A participação é gratuita e dará direito a certificado. As inscrições podem ser feitas até as 12h de 22 de novembro. Inscreva-se aqui.

Serviço

Oficina Estadual Interinstitucional de capacitação em gestão de praias do Projeto MPF Gerco (Fase 2) – Turma X

Data: 26 e 27 de novembro

Horário: das 8h30 às 17h

Inscrição: até 12h de 22 de novembro

Local: Auditório do Ministério Público Federal – Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Bairro Jardins – Aracaju (SE)

Vagas: 20 MPU (10 membros e 10 servidores); e 30 vagas para representantes dos órgãos municipais, estaduais e demais órgãos e instituições integrantes do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-Gerco) e da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar (Cirm)

Capacitadores: Frederico Albuquerque (capitão de Fragata, representante da Marinha do Brasil); Gisele Elias de Lima Porto Farias (procuradora regional da República); Nílton Eurípedes de Deus Filho (perito em oceanografia do MPU); Miguel Angelo Feitosa Melo (procurador-chefe da União em Sergipe) e Reinaldo Magalhães Redorat (representante do Núcleo de Gestão de Praias da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União – Nugep/SPU)

Mais informações no edital e na programação da oficina