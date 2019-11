Sem devaneios de esquerda e direita

A sucessão municipal gera preocupação a lideranças políticas, embora o assunto ainda seja tratado como se nada pudesse acontecer daqui a mais três meses. Pior que pode tudo. Capital e interior andam as voltas com surpresas que podem acontecer em um momento de mudanças na concepção política, depois que alguns segmentos da sociedade pretendem avançar, manter ou recuar no formato de conduzir alianças e formar blocos políticos que enxerguem um palmo além dos interesses pessoais ou de grupos.

Um dos políticos que convive nesse metier há alguns e arquiteta bem uma estrutura coesa de alianças políticas, admitiu que “nos anos anteriores tudo funcionava sobre o tom da palavra dada”. Revelou que as “mudanças que apregoam alguns iniciantes na política, são voltadas para interesses pessoais e se desmancham através de devaneios de esquerda ou direita sem sentimento ideológico”. O importante, na época, era à força da unidade para fixação de uma entidade política que não se diluísse por qualquer suspeita de fragilidade.

Atualmente tudo pode se misturar e perder o sentido de um projeto político que deseja se prolongar. E há margens para isso. A disputa pela Prefeitura de Aracaju será um teste que pode revelar ânsia de poder por todos os lados. Edvaldo Nogueira (PCdoB) é o nome natural para a reeleição, mas há sinais de dissidências na disputa de 2020, com o PT pretendendo apresentar candidatura própria à Prefeitura, o que é legítimo. Agora, com o ex-presidente Lula solto, percebe-se grande euforia sem uma avaliação do que possa ocorrer mais adiante.

Um fato anima o PT, que tem em Márcio Macedo, ou Eliane Aquino prováveis candidatos. É que Pode fazer uma composição com PSB e PDT, o que oferece chances de êxito, embora o nome de Edvaldo Nogueira esteja bem posto junto à opinião pública, pelo trabalho que vem realizando.

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) teve uma conversa demorada com Edvaldo na segunda-feira passada. Analisaram a administração municipal e como será a campanha. JB admitiu que o prefeito vem fazendo um trabalho em Aracaju que satisfaz as classes “a”, “b” e “c”, principalmente esta última, que atende ao povão e o inclui preferencialmente em seu projeto de Governo.

Sobre a manutenção do bloco político, Jackson Barreto admitiu que não “não podemos abrir mão de estarmos coligados e temos que manter a unidade, que sempre foi a nossa força”. E acrescentou: “quem pensar o contrário disso está olhando para o próprio umbigo”. Diante desse argumento, percebe-se a preocupação em dar continuidade ao projeto político, mantendo a preservação dos partidos e todos os seus membros, para que o trabalho, de cunho progressista, não seja interrompido em Aracaju e dê continuidade em 2022, com a sucessão de Belivaldo Chagas.

Sem preocupação

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse ontem que não está preocupado com a questão partidária e que ficará na sigla que está filiado até a eleição de prefeito.

*** Depois vai analisar sua posição, mas avisa que qualquer relacionamento com o bolsonarismo e com “isso que está aí”, estará fora.

Projeto político

Jackson Barreto admite que “Lula estando livre e liderando um projeto político nacional terei prazer de participar”.

*** Quanto a ser a candidato em 2022, JB falou que “ser deputado federal só por ser, não serei. O objetivo é participar de um projeto amplo para mudar o País”.

PDT estará com o PT?

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse que não teve nenhuma conversa com membros do PT, mas é uma hipótese possível o seu partido integrar uma composição com a legenda liderada por Lula.

*** E complementa: “caso o PT realmente venha a ter candidato à Prefeitura de Aracaju não teremos problema em apoiar”.

Filiação de Inaldo

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, que está trocando o PCdoB pelo PP, vai se filiar ao novo partido no dia 06 de dezembro, uma sexta-feira.

*** O ato acontecerá na cidade que administra, com filiações de outras lideranças ligadas a Inaldo.

Samuel e Aliança

O deputado estadual Capitão Samuel viaja hoje a Brasília para participar do lançamento do partido Aliança pelo Brasil, criado pelo presidente Jair Bolsonaro.

*** Segundo Samuel, “não conversei com ninguém que está indo para a nova legenda”.

*** Samuel calcula que se a sigla conseguir 40 deputados federais e levar o fundo partidário, por ser partido novo, será forte.

Sobre vedação

Capitão Samuel explicou que a vedação para troca de legenda de quem tem mandato proporcional não existe. Isso ocorre quando se trata da migração para um novo partido: “o entendimento que se busca é em relação a levar fundo partidário”.

*** O deputado mantém o seu projeto de disputar a Prefeitura de São Cristóvão. Não saindo vitorioso, em 2022 será candidato a deputado federal: “isso já está decidido”.

Zezinho e emendas

O deputado Zezinho Guimarães (MDB) passa a impressão que está repensando sua ida para o DEM. Gostaria de ter sido consultado sobre emendas da senadora Maria do Carmo.

*** A senadora, entretanto, colocou emendas para prefeitos ligados a Zezinho e para outros municípios que precisam de recursos para realização de obras.

Questão de Estância

Uma fonte bem avisada de Estância admitiu ontem que ainda não está definido, dentro do bloco liderado pelo prefeito Gilson Andrade (sem partido), quem será o seu vice.

*** Detectou um “confronto de vaidades” entre Gilson e Ivan Leite (Republicanos) sobre a permanência da vice Adriana Leite para assegurar a reeleição da chapa.

*** Acrescentou que Ivan indiretamente demonstra desejo de manter Adriana, mas o prefeito, da mesma forma, dá sinais de que prefere outro nome.

Escola foi à causa

O empresário Ivan Leite pensa em deixar o Republicanos e filiar-se em outra legenda, mas Adriana Leite permanecerá no partido.

*** Com isso sinaliza que pode ser candidato a prefeito, mantendo a mulher como sua vice. O que não se sabe é a reação do eleitorado diante dessa chapa.

*** A indiferença de Ivan com Gilson Andrade é porque o prefeito desfez a indicação da Escola Militar, sugerida pelo Governo Federal, que teria sido solicitada pela vice quando assumiu a titularidade.

Valdevan trabalha

Ainda em Estância, paralelamente, o deputado federal Valdevan Noventa trabalha para apoiar um outro nome, desde que seja oposição ao prefeito Gilson Andrade.

*** Valdevan ainda não fez indicações, mas pode influenciar no pleito, já que foi o federal mais votado no município em 2018.

*** Apenas um detalhe: a população de Estância acha “muito boa” a administração de Gilson Andrade.

Agenda social

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) reconheceu ontem que o Brasil é a segunda democracia mais desigual do mundo.

*** – Foi pensando nisso que construímos a Agenda para o Desenvolvimento Social, lançada ontem na Câmara dos Deputados.

*** – Os nossos problemas são imensos e uma agenda social é necessária e indispensável, admitiu.

Sukita fala pouco

A entrevista concedida pelo ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, ontem, não trouxe grandes novidades e foi considerada “chocha” até mesmo por radialistas.

*** Praticamente uma única emissora participou da “tal coletiva”.

*** O que Sukita falou não teve novidade e nem provocou reações.

Sobre candidatura

Manoel Messias Sukita não falou sobre as eleições de 2020 de forma mais consistente e nem fez um balanço do que percebeu ao retornar a Capela ao deixa a Penitenciária de Glória.

*** Também não disse quem será o candidato do grupo a prefeito, já que ele está impedido de disputar e sai dele a indicação.

Bloco está unido

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, disse na segunda-feira que o grupo político que a acompanha hoje jamais votou no ex-prefeito Manoel Messias Sukita e que se credencia para disputar à reeleição.

*** Disse que o bloco está unido, tem nove vereadores e que atuou em todos os povoados de Capela.

Sobre municípios

O senador Rogério Carvalho (PT) alerta que na PEC do Pacto Federal há um dispositivo que prevê a extinção de municípios caso não comprovem a sustentabilidade financeira até 2023.

*** – Isso é mais uma afronta à Constituição! Apresentamos uma emenda para impedir isto e que o dispositivo seja retirado da PEC, avisou.

Um bom bate papo

Buscam promoção – O deputado Capitão Samuel recebeu ontem PMs que buscam solução para as promoções de homens e mulheres.

Ouvir presidente – Vereador Sandro de Bibi, de Estância, aprova seu requerimento na Câmara para ouvir o presidente da Coopertalse.

Projeto de lei – Aprovado projeto de lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores em Sergipe. Isso parece velho e dificilmente será cumprido.

Casas de Farinha – Deputado Zezinho Sobral diz que defende os produtores e as casas de farinha. E que tem compromisso com o homem do campo, com a cultura, a segurança alimentar.

Mais nervosa – O jornalista Marcos Cardoso diz no twitter que a mídia digital bolsonara fica mais nervosa à medida que perde argumento.

Favorece grilagem – Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e mais cinco magistrados foram afastados por suspeita de venda de sentenças para favorecer a grilagem de terras no estado

Davi Alcolumbre – A aprovação da Reforma da Previdência e da PEC Paralela demonstram o compromisso dos senadores com o equilíbrio fiscal e o futuro do país.

Troca de sigla – O empresário Adriano Cabral está mudando de partido. Troca o PSDB pelo PP atendendo a convite de Laércio Oliveira.

Qual sigla – Deputado Gilmar Carvalho ainda não definiu que sigla adotará caso deixe o PSC. O certo é que será candidato a prefeito de Aracaju.