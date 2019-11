Senar oferece exames preventivos gratuitos no município de Japaratuba

20/11/19 - 10:18:08

Nesta quinta-feira, 21, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) realizará mais uma ação do programa Senar Saúde na Escola Municipal Vereador João Prado, povoado São José, em Japaratuba. Serão realizados 400 exames preventivos.

O Senar Saúde é um programa social que atende homens e mulheres do campo para prevenção do câncer de próstata e do colo do útero. Serão realizados 150 exames de citologia,150 exames de PSA e 100 testes rápidos (HIV, sífilis, Hepatites B e C). A ação conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Japaratuba.

A coordenadora do Senar Saúde, Valéria Vilanova, afirma que o programa tem um papel importante na prevenção do câncer de próstata e do colo do útero. “Estamos realizando a quinta ação do programa este ano. O objetivo é levar exames preventivos para os homens e mulheres do campo. Além dos exames, também oferecemos palestras educativas”, afirma.

Senar Saúde

O Senar Saúde acontece em Sergipe desde 2017. Durante ação, são realizadas palestras de sensibilização e conscientização do câncer do colo do útero, mama, próstata, testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e C, exames de citologia, PSA e toque retal. Neste ano de 2019, foram realizados 269 exames de citologia, 200 mamografias, 263 exames de PSA, 100 exames do toque retal e 405 testes rápidos.

Fonte e foto assessoria